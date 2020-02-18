Rus öğretmen ezandan etkilendi Müslüman oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus öğretmen ezandan etkilendi Müslüman oldu - Son Dakika

Rus öğretmen ezandan etkilendi Müslüman oldu

7 saat önce

Rusya'da öğretmenlik yapan Tatiana Kapadokya bölgesini arkadaşları ile gezmeye gelmesinin ardından İstanbul Sultan Ahmet meydanında gezerken okunan ezan sesinden etkilenerek Müslüman oldu.

Rus öğretmen ezandan etkilendi Müslüman oldu, System.String[]

Rusya'da öğretmenlik yapan Tatiana Kapadokya bölgesini arkadaşları ile gezmeye gelmesinin ardından İstanbul Sultan Ahmet meydanında gezerken okunan ezan sesinden etkilenerek Müslüman oldu. Rus vatandaşı Tatiana ihtida merasimi ile kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Tatiana, Elif ismini aldı.


Rusya'da yaşayan Tatiana Kapadokya'yı gezmek için arkadaşları ile geldikleri Nevşehir'de, İl Müftülüğüne müracaat ederek Müslüman olmak istediğini beyan etti. Üç yıl önce geldiği İstanbul'da Sultan Ahmet meydanında gezerken dinlediği ezandan çok etkilenen ve İslam dinini araştırmaya başlayan, araştırmalarının sonucunda Müslüman olmaya karar veren Tatiana, "Buradaki arkadaşlarımdan ve kitaplardan İslam dinini öğrendim. Üç yıldır İslam dinini araştırıyordum, Allah'ın huzurunda ve şahitlerin şehadetinde İslamiyet'i isteyerek, severek ve bir baskı altında kalmadan seçtim, çok mutluyum" sözleriyle sevincini dile getirdi.


Kurra Hafız Fatih Aydın'ın Kur'an-ı kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasiminde, Tatiana'ya İslamiyet hakkında özet bilgiler veren İl Müftüsü Öztürk, İslam'ın temelinin Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak olduğunu belirtti. İl Müftüsü Öztürk, yeni Müslüman olan Tatiana'yı tebrik ederek yeni hayatında Allah'tan başarı diledi. İyi bir Müslüman olabilmek için iman, ibadet ve ahlak kurallarına uymak gerektiğini, kurallarına uyabilmek için öğrenmesini, öğrendikçe de tatbik etmesini tavsiye etti.


İl Müftüsü Öztürk, merasim sonunda Elif hanıma ihtida belgesini takdim ederek Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve İslamiyet'i anlatan Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlarından çeşitli kitaplar hediye etti. - NEVŞEHİR

Kapadokya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:22 Kaynak: İHA
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