Rusya'da Duma, Ukrayna'nın 4 bölgesinin ilhakını onayladı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'da Duma, Ukrayna'nın 4 bölgesinin ilhakını onayladı

03.10.2022 17:30
Rusya'da Duma, Ukrayna'nın 4 bölgesinin ilhakını onayladı

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine ilişkin yasaları kabul etti.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine ilişkin yasaları kabul etti.

Duma'da düzenlenen oturumda, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasıyla ilgili yasalar görüldü.

Söz konusu yasalar, Duma'daki oylamada milletvekillerinin oy birliğiyle kabul edildi.

"Batı'nın planları gerçekleşmeyecek"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, burada yaptığı konuşmada, Kırım'ın 2014'te Rus topraklarına dahil edildiğini belirterek, "Bu süreç, Rus topraklarının yeniden birleşmesinin mantıklı bir devamı oldu." diye konuştu.

ABD'nin, Ukrayna'yı Rusya ile savaş aracına dönüştürdüğünü ifade eden Lavrov, bunun " Adolf Hitler'in Sovyetler Birliği'ne karşı hareket etmesine benzediğini" belirterek "O zaman olduğu gibi, şimdi de Batı'nın planları gerçekleşmeyecek." dedi.

Lavrov, "hayali olmayan" tehditlere karşılık verdiklerini ve Rus sınırlarını koruduklarını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik belgeleri 30 Eylül'de imzalamıştı.

YORUMLAR
500
İlhak kararının ardından batılı ülkelerin yeni yaptırımlarına Rusya'dan karşı hamle: Dost olmayan ülkelere kara yolu geçişi kapatıldı İlhak kararının ardından batılı ülkelerin yeni yaptırımlarına Rusya'dan karşı hamle: Dost olmayan ülkelere kara yolu geçişi kapatıldı Ukrayna ordusunun başlattığı operasyon sonuç verdi! Köşeye sıkışan Ruslar Lyman kentinden geri çekildi Ukrayna ordusunun başlattığı operasyon sonuç verdi! Köşeye sıkışan Ruslar Lyman kentinden geri çekildi
Kaynak: AA

Donetsk, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'da Duma, Ukrayna'nın 4 bölgesinin ilhakını onayladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:12 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan "Eli İstanbul'da gözü başka yerde" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap
17:46 TÜİK verileri ortaya koydu! Enflasyon rakamlarına göre kira artış oranı yüzde 59,91'e yükseldi
17:34 Belediye başkanını gören öğrenci okuldaki eksiği çekinmeden söyledi
17:29 Otobüs şoförü, baygınlık geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
17:22 Öldürülen müzisyen Onur Şener toprağa verildi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da tabuta omuz verdi
17:18 Valilik, Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak getirdi
17:14 Canlı yayında açıklamalar yapan Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu liste teröristlerle dolu
17:02 Enerji krizi sonrası "tasarruf" çağrıları yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un giydiği kıyafet ülkeyi karıştırdı
16:56 Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesindeki hali sosyal medyada olay oldu
16:43 Denizli'deserada cansız bedeni bulunan çiftçinin ölüm nedeni ortaya çıktı! Öldüresiye dövmüşler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 18:42:56. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'da Duma, Ukrayna'nın 4 bölgesinin ilhakını onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement