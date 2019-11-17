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Rus savaş uçakları İdlib'e hava saldırısı düzenledi
7 saat önce
Rus savaş uçakları İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı
Rus savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı
Ayrıntılar birazdan...
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:18
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