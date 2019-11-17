Son Dakika Haberleri: Rus savaş uçakları İdlib'e hava saldırısı düzenledi
Son Dakika Dünya Rus savaş uçakları İdlib'e hava saldırısı düzenledi - Son Dakika Dünya

Rus savaş uçakları İdlib'e hava saldırısı düzenledi

7 saat önce

Rus savaş uçakları İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı

Rus savaş uçakları İdlib'e hava saldırısı düzenledi, System.String[]

Rus savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı


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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:18 
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