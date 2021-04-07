ANTALYA RUS TURİSTİN ÖLDÜĞÜ PARAŞÜT KAZASINDA ÇİFTE BERAAT -ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE - Son Dakika

ANTALYA RUS TURİSTİN ÖLDÜĞÜ PARAŞÜT KAZASINDA ÇİFTE BERAAT -ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

07.04.2021 16:27

Antalya'da, Rus turistin ölümüyle sonuçlanan deniz paraşütü kazası davasında karar verildi.

Antalya'da, Rus turistin ölümüyle sonuçlanan deniz paraşütü kazası davasında karar verildi.

Tutuksuz sanıklar su sporları firması sahibi Hüseyin Sirek ile tekne kaptanı Fatih Mehmet Çürümez beraat etti.

Olay, 14 Eylül 2019 günü saat 17.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Rus uyruklu Tatyana Mitrofanov ve oğlu Mark Mitrofanov (19), sahilde su sporları merkezinden teknenin arkasına bağlanan deniz paraşütüyle yaklaşık 60 metre havalandı. Bir süre sonra paraşütün bağlı olduğu halat koptu. Rüzgarın etkisiyle sürüklenen paraşüt, Akdeniz Bulvarı'nda bir otelin bahçesindeki palmiye ağaçlarına takıldı. Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verip yardım istedi. Kurtarma ekipleri gelene kadar Tatyana Mitrofanov ve oğlu, yaklaşık 20 metreden otelin bahçesine düştü. Ağır yaralanan Mark Mitrofanov tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken, annesi Tatyana Mitrofanov ise sağlığına kavuşup taburcu oldu. Gözaltına alınan su sporları firmasının sahibi Hüseyin Sirek ile tekne kaptanı Fatih Mehmet Çürümez, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sirek ile Çürümez, yargılandıkları 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İKİ SANIK BERAAT ETTİ

Tutuksuz sanıklar Hüseyin Sirek ile Fatih Mehmet Çürümez, bugün son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme savcısı bir önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrarlayarak, bilirkişi heyetinin raporunu dikkate alarak sanıkların beraatını istedi. Sanıkların avukatı Rumi Mercan ise olayın tamamen ani gelişen hava muhalefetinden kaynaklandığını belirterek, mütalaa doğrultusunda karar verilmesini istedi. Sanıklar da son sözlerinde suçsuz olduklarını ifade ederek, beratlarını talep etti. Mahkeme heyeti, eldeki tüm mevcut delilleri göz önünde bulundurarak sanıkların beraatına hükmetti.

14 Eylül 2019 tarihli ARŞİV görüntülerle

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)-

ANTALYA RUS TURİSTİN ÖLDÜĞÜ PARAŞÜT KAZASINDA ÇİFTE BERAAT -ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
ANTALYA RUS TURİSTİN ÖLDÜĞÜ PARAŞÜT KAZASINDA ÇİFTE BERAAT -ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
ANTALYA RUS TURİSTİN ÖLDÜĞÜ PARAŞÜT KAZASINDA ÇİFTE BERAAT -ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
ANTALYA RUS TURİSTİN ÖLDÜĞÜ PARAŞÜT KAZASINDA ÇİFTE BERAAT -ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
ANTALYA RUS TURİSTİN ÖLDÜĞÜ PARAŞÜT KAZASINDA ÇİFTE BERAAT -ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
ANTALYA RUS TURİSTİN ÖLDÜĞÜ PARAŞÜT KAZASINDA ÇİFTE BERAAT -ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
ANTALYA RUS TURİSTİN ÖLDÜĞÜ PARAŞÜT KAZASINDA ÇİFTE BERAAT -ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
ANTALYA RUS TURİSTİN ÖLDÜĞÜ PARAŞÜT KAZASINDA ÇİFTE BERAAT -ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
ANTALYA RUS TURİSTİN ÖLDÜĞÜ PARAŞÜT KAZASINDA ÇİFTE BERAAT -ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Akdeniz, Eylül, Fatih, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA RUS TURİSTİN ÖLDÜĞÜ PARAŞÜT KAZASINDA ÇİFTE BERAAT -ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • sinirli programci: uc kurus para icin o insanlari firtinali havada parasutle havalandir, bir kisinin olumune neden ol. Savunacak kimseleri olmadigi icin de ceza almadan yirt. Adalete gel. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

LPG otogaz fiyatlarına 10 kuruş indirim yapıldı LPG otogaz fiyatlarına 10 kuruş indirim yapıldı 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz Ay-Yıldızlı takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda yükselişe geçti Ay-Yıldızlı takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda yükselişe geçti Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı: Perşembeden itibaren sıcaklıklar 10 derece düşecek Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı: Perşembeden itibaren sıcaklıklar 10 derece düşecek Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Aylardır kayıp olan adamın parçalanmış cansız bedeni foseptik çukurunda bulundu Aylardır kayıp olan adamın parçalanmış cansız bedeni foseptik çukurunda bulundu Emniyet'ten Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı
Şampiyonluk yolundaki Beşiktaş, kritik Alanya virajında! Cenk Tosun ilk 11'de Şampiyonluk yolundaki Beşiktaş, kritik Alanya virajında! Cenk Tosun ilk 11'de         
18:07
Konya'da uçağın düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı Konya'da uçağın düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı         
18:03
AK Partili vekil Belgin Uygur kürsüde fenalaştı, Genel Kurul'a ara verildi AK Partili vekil Belgin Uygur kürsüde fenalaştı, Genel Kurul'a ara verildi         
17:34
Alman basınından yerli otomobile övgü! Tesla, Volkswagen gibi rakiplere meydan okuyacak Alman basınından yerli otomobile övgü! Tesla, Volkswagen gibi rakiplere meydan okuyacak         
16:33
Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti         
15:47
G.Saray Başkanı'ndan F.Bahçe'ye olay gönderme: G.Saray Başkanı'ndan F.Bahçe'ye olay gönderme: "Tarihten uzak iki tane tıfıl yönetici, kazanınca hemen sustu!"         
15:37
Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu         
14:37
Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış         
14:17
Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar         
13:45
Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı         
11:55
Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden şüpheliden iğrenç savunma: Onunla evleneceğim Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden şüpheliden iğrenç savunma: Onunla evleneceğim         
11:02
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti         
10:29
Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek         
10:27
Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı         
09:26
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu         
21:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 18:16:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA RUS TURİSTİN ÖLDÜĞÜ PARAŞÜT KAZASINDA ÇİFTE BERAAT -ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei