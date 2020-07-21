Rusların vazgeçilmez "yazlık evleri Antalya" misafirlerini bekliyor - Son Dakika

Rusların vazgeçilmez "yazlık evleri Antalya" misafirlerini bekliyor

Antalya'da yaşayan yerleşik Ruslar, uçuşların başlamasıyla ülkelerinden çok sayıda kişinin tatil için yine Türkiye'ye geleceğini düşünüyor.

Antalya'da yaşayan yerleşik Ruslar, uçuşların başlamasıyla ülkelerinden çok sayıda kişinin tatil için yine Türkiye'ye geleceğini düşünüyor.

Ağırladığı turist bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'ya gelen turistlerin yüzde 35'ini Ruslar oluşturuyor. Son üç yılda büyük artışın yaşandığı; geçen yıl 5 milyon 582 bin 763 Rus misafirin geldiği turizm kenti, deniz, kum ve güneş tatilinin yanı sıra doğa ve kültür özellikleriyle de öne çıkıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uluslararası uçuşların durdurulması, Türkiye'de yaşayan Ruslar ile ülkelerindeki sevdikleri, akrabaları ve arkadaşları arasındaki özlemi büyüttü.

İki ülke arasında uçuşların yeniden başlaması için atılan adımlar, Antalya'daki yerleşik Rusları sevindirdi.

"Ruslar valizlerini hazırladı, bekliyor"

Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ve özellikle Antalya'nın Ruslar için önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Kovid-19 nedeniyle Rusların Antalya'ya hasret kaldığını aktaran Balcı, Rus turistlerin kente gelmek için sabırsızlandığını dile getirdi.

Geçen yıllara göre daha fazla Rus turistin Antalya'ya gelmesini beklerken salgının ortaya çıktığını anlatan Balcı, "Şu anda uçuşların başlayacağı yönünde açıklamalar yapılıyor. Ruslar, valizlerini hazırladı, bekliyor. Bizler Türkiye'ye ve Antalya'ya çok alıştık, Antalya'yı yazlık ev olarak görüyoruz. Rusya'da herkes böyle düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Rusların Antalya'yı çok sevdiğini, bir Rus'un yılda birden fazla kez Antalya'ya geldiğini vurgulayan Balcı, kentte verilen hizmetin kaliteli, fiyat açısından da uygun olduğunu kaydetti.

"Antalya çok çeşitli turizm imkanı sunuyor"

Balcı, çok sayıda Rusun tatil için rezervasyonlarını yaptırmaya başladığını belirterek şöyle devam etti:

"Antalya, tatilcilere alternatif turizm seçenekleri sunuyor. Kentte sadece deniz, kum ve güneş bulunmuyor. Antalya sadece 5 yıldızlı otellerden ibaret değil. Burada kültür, spor, inanç turizmi var. Tatil yaparken sadece denize girip güneşlenmiyoruz. Spor yapıyor, Likya yollarında yürüyoruz. Demre'de bizim için çok önemli olan Aziz Nikolas Kilisi var. İnanç turizmi için çok önemli. Antalya bizlere çok çeşitli turizm imkanı sunuyor. Ruslar her geldiğinde yeni bir şey keşfediyor."

Kovid-19 konusunda da Antalya'nın güvenli bir kent olduğunu ifade eden Balcı, vaka sayısının az olduğunu, belirlenen kurallara uyulduğunu vurguladı.

Balcı, sağlıklı ve güvenli tatil için Antalya'nın çok uygun olduğunu söyledi.

"Türkiye'ye gelmek için sabırsızlanıyorlar"

İki yıldır Antalya'da yaşayan yerleşik Rus Anton Orlov da Rusya'da çok fazla kişinin Türkiye'ye gelmek istediğini aktardı.

Görüştükleri arkadaşlarının uçuşların başlamasını merakla beklediğini anlatan Orlov, "Antalya, tatil için ideal bir kent. Konforlu bir tatil sunuyor. Deniz, hava her şey çok güzel." dedi.

Antalya'nın kültür ve eğlenceli spor alanları açısından da zengin olduğuna dikkati çeken Orlov, "Burada sadece otele kapanmıyoruz. Tarihi ve kültür turizmi açısından çok zengin bir kent. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Ayrıca macera tutkunları için de ideal bir kent. Rafting rotasını keşfettik, iki yıldır da burada rafting yapıyoruz." diye konuştu.

Yerleşik Rus İvan Vinogradov ise Antalya'ya, yerleşmeden önce tatil için geldiğini kaydetti. Türkiye'nin eşsiz doğa güzelliğine, zengin kültür ve mutfağa sahip olduğunu belirten Vinogradov, Rusya'daki arkadaşlarının da Türkiye'ye gelmek için sabırsızlandığını bildirdi.

Lena Vinogradov da Türkiye'yi ve özellikle Antalya'yı çok sevdiğini söyledi.

Kovid-19 nedeniyle Rusya'dan çok sayıda arkadaşının Türkiye'ye gelemediğini belirten Vinogradov, "Ruslar için Türkiye çok güzel ve özel bir ülke. Buraya gelmek için hazır olarak bekliyorlar. Uçuşların başlayacağı tarih açıklanır açıklanmaz, havalimanlarına koşacaklar." dedi.

Vinogradov, verilen hizmetlerin hem kaliteli hem de çok çeşitli olduğunu ifade etti.

Türk insanının misafirperver olduğunu vurgulayan Vinogradov, insanların aynı dili konuşmasa da anlayışlı ve saygılı şekilde ilişkilerini sürdürdüklerini belirtti.

Rusların vazgeçilmez yazlık evleri Antalya misafirlerini bekliyor

Türkiye, Antalya, Balcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 11:52 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusların vazgeçilmez 'yazlık evleri Antalya' misafirlerini bekliyor - Son Dakika
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