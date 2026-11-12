Russell Brand'in Instagram ve Facebook hesapları kapatıldı: Musk'a teşekkür etti - Son Dakika
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BBC

Russell Brand'in Instagram ve Facebook hesapları kapatıldı: Musk'a teşekkür etti

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Russell Brand\'in Instagram ve Facebook hesapları kapatıldı: Musk\'a teşekkür etti
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Tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından 10,5 yıl hapis cezasına çarptırılan İngiliz komedyen Russell Brand'in Meta'ya ait platformlardaki hesapları devre dışı bırakıldı. Brand'in hâlâ açık olan X hesabından tepki paylaşımı yapıldı.

BBC'nin haberine göre İngiliz komedyen Russell Brand'in, teknoloji şirketi Meta'ya ait sosyal medya platformlarındaki hesapları devre dışı bırakıldı. Meta, Instagram ve Facebook'un sahibi.

Karar, 51 yaşındaki eski şovmenin bu hafta başında bir tecavüz ve üç cinsel saldırı suçundan 10,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından geldi.

Brand, 2004-2009 yılları arasında dört kadına yönelik işlenen suçlardan suçlu bulunmuştu. Şu anda cezaevinde bulunan Brand'in, cezasının yedi yılını içeride geçirdikten sonra şartlı olarak serbest kalması bekleniyor.

Brand'in hâlâ açık olan X hesabından perşembe akşamı bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda Meta'ya göre hiç Russell Brand diye biri olmadığı ifade edildi, X'in sahibi Elon Musk'a teşekkür edildi ve "Takipte kalın" denildi.

Paylaşımda, Brand'in Instagram hesabının kapatıldığını gösterdiği anlaşılan ekran görüntüleri de yer aldı.

Meta'nın topluluk standartları, güvenli bir ortamı korumak amacıyla "topluluğa zararlı" hesapları kısıtladığını ya da kaldırdığını belirtiyor. Bu kapsamda hüküm giymiş cinsel suçlulara ait hesaplar da bulunuyor.

YouTube da 2023'te Brand'in davranışlarına ilişkin iddiaları ortaya koyan bir medya soruşturmasının ardından, Brand'in kanallarının reklamdan gelir elde etmesini durdurmuştu. Brand iddiaları reddetmişti.

Kaynak: BBC

Kaynak: BBC
Russell BrandInstagramDünyaSon Dakika

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