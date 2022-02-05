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Rüşvet almakla suçlanıyordu, CHP'li Küçükkuyu Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Rüşvet almakla suçlanıyordu, CHP'li Küçükkuyu Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi

05.02.2022 17:25

Çanakkale'de dün rüşvet aldığı suçlamasıyla gözaltına alınan Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Fen İşleri Müdürü M.E. ve Fen İşleri personeli M.Ö ile birlikte adliyeye sevk edildi. Başkan Balkan'a destek vermek üzere toplanan kalabalık, gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı. Öfkeli kalabalığı CHP'nin eski dönem milletvekillerinden Serdar Soydan yatıştırdı.

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde ikamet eden Kamuran T. isimli şahıs, yapı ruhsatı çıkarmak için gittiği Küçükkuyu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde kendisinden 15 bin lira usulsüz para alındığını öne sürerek şikayetçi oldu. Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kamuran T.'nin 14 Temmuz 2021 tarihinde ifadesi alındı. Kamuran T., Fen İşleri Müdürü M.E.'nin 15 bin TL'yi usulsüz olarak kendisinden aldığını, bu işlemin Belediye Başkanı Cengiz Balkan'ın bilgisi dahilinde yapıldığını iddia etti.

BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINMIŞTI

İfade üzerine dün akşam saat 17.00 sıralarında Küçükkuyu Belediyesi'ne giden İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, savcılığın talimatıyla Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Fen İşleri Müdürü M.E. ve Fen İşleri personeli M.Ö.'yi gözaltına aldı. Gece boyunca sorgusu devam eden Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, bugün saat 15.30'da adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ ALINMASINI ENGELLEDİLER

Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Ayvacık İlçe Emniyet Müdürü ile birlikte Emniyet Müdürlüğü binasından çıktığı sırada gazetecilere tepki göstererek, görüntü almamalarını istedi. Yaşanan tartışma sonrası Küçükkuyu Belediye Başkanı Balkan'a desteğe gelen kalabalık da gazetecilerin üzerine yürüyerek görüntü almalarına engel oldular.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Basın mensupları kalabalığın arasında kalırken, öfkeli kalabalığı CHP'nin eski dönem milletvekillerinden Serdar Soydan yatıştırdı. Yaşanan tartışmaların ardından Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan polis otosuna bindirilerek adliyeye götürüldü.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Serdar Soydan, Cengiz Balkan, Küçükkuyu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rüşvet almakla suçlanıyordu, CHP'li Küçükkuyu Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rüşvet almakla suçlanıyordu, CHP'li Küçükkuyu Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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