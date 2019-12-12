Rusya, 2 Alman diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya, 2 Alman diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti - Son Dakika

Rusya, 2 Alman diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

6 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 2 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederek bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istedi.

Rusya, 2 Alman diplomatı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 2 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederek bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın, iki Rus diplomatı sınır dışı ettiği anımsatıldı.

Almanya'ya yönelik protesto notasının Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Geza Andreas von Geyr'e verildiği kaydedilen açıklamada, "Rusya, mütekabiliyet gereği Almanya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan iki diplomatı istenmeyen kişi olarak ilan etme kararı aldı. Diplomatların 7 gün içerisinde ülkeyi terk etmeleri gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Almanya, geçen hafta, Berlin'de Rus ve Gürcü vatandaşlığına sahip Tornike K.'nin öldürülmesiyle bağlantılı olarak Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde istihbaratçı olduğu iddia edilen 2 diplomatı sınır dışı etmişti.

Berlin'de yaşayan Tornike K. 23 Ağustos'ta Tiergarten Parkı'nda silahla vurularak öldürülmüştü.

Cinayet zanlısı Rus vatandaşı Vadim K. gözaltına alınmış, olayda kullanılan silah da ele geçirilmişti.

Tornike K.'nın Çeçenistan'da Rusya'ya karşı mücadele ettiği ileri sürülmüştü.

Moskova, Almanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:56 Kaynak: AA
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