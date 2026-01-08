Rusya, ABD'nin Tanker Operasyonuna Tepki Gösterdi - Son Dakika
Rusya, ABD'nin Tanker Operasyonuna Tepki Gösterdi

08.01.2026 09:54
Rusya, ABD'nin Rus petrol tankerine el koymasını uluslararası hukukun ihlali olarak kınadı.

MOSKOVA, 8 Ocak (Xinhua) -- Rusya Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, ABD'nin Rusya bandıralı bir petrol tankerine el koyarak uluslararası deniz hukukunu ve Birleşmiş Milletler sözleşmelerini ihlal ettiğini söyledi.

TASS Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Slutskiy çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Uluslararası sularda seyreden Rusya bandıralı Marinera gemisine el konulması hiç şüphesiz deniz hukukunun ve BM sözleşmelerinin ihlalidir. Bu, 21 yüzyıl Anglosakson korsanlığıdır" dedi.

Yaptırımların bir gemiye el koymak için gerekçe olamayacağını vurgulayan Slutskiy, "'Hukukun gücü' ilkesini görmezden gelen ABD, giderek daha fazla 'gücün hukuku' prensibiyle hareket ediyor" ifadelerini kullandı.

ABD Avrupa Komutanlığı çarşamba günü düzenlediği operasyonla Kuzey Atlantik'te Venezuela ile bağlantılı ve Rusya tescilli boş bir petrol tankerine el koyduğunu duyurmuştu.

Bu eylemi kınayan Rusya, ABD'den gemide bulunan Rus vatandaşlarının en kısa sürede anavatanlarına dönmelerine engel olmamasını talep etti.

Kaynak: Xinhua

