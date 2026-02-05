Rusya-ABD Nükleer Anlaşması Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Rusya-ABD Nükleer Anlaşması Sona Erdi

Rusya-ABD Nükleer Anlaşması Sona Erdi
05.02.2026 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin, New START anlaşmasının sona ermesini üzüntüyle karşıladı ve ulusal çıkarları koruyacaklarını belirtti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD arasında nükleer silahları sınırlandıran anlaşmanın sona ermesine yönelik, "Rusya, nükleer silahlar alanındaki stratejik istikrar konusuna karşı sorumlu yaklaşımını sürdürecek ve öncelikle ulusal çıkarlarını gözetecektir" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile Rusya arasındaki füzeler, fırlatma rampaları ve stratejik savaş başlıklarına sınırlamalar getiren Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması'nın (New START) bugün sona ermesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü Peskov, "Anlaşma sona erdi. Bunu olumsuz karşılıyor ve üzüntümüzü dile getiriyoruz. Sınırlamaları 1 yıl daha koruma girişimimiz yanıtsız kaldı" dedi. Peskov, konunun dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında yapılan telefon görüşmesinde de gündeme geldiğini belirtti. Peskov, "Bundan sonra ne olacağı, olayların nasıl gelişeceğine bağlıdır. Her halükarda Rusya, nükleer silahlar alanındaki stratejik istikrar konusuna karşı sorumlu ve dikkatli yaklaşımını sürdürecek ve elbette her zaman olduğu gibi öncelikle ulusal çıkarlarını gözetecektir" şeklinde konuştu.

Rusya yönetimi, her iki tarafın da yeni bir anlaşma üzerinde görüşebilmesi için zaman kazanması amacıyla mevcut anlaşmanın 1 yıl uzatmasını önermişti. Ancak ABD yönetimi bu öneriye resmi olarak bir yanıt vermemişti.

Epstein'in Rus özel servisleri için çalıştığı iddiası

Peskov ayrıca pedofili suçlusu ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'ın Rus istihbarat ajanı olduğu iddialarına cevap verdi. Peskov söz konusu iddiaların ciddiye alınamayacağını belirterek, "Bu tür iddialar hakkında sadece bol bol espri yapmak isterim" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Dmitriy Peskov, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Kremlin, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya-ABD Nükleer Anlaşması Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da vahşet Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü Almanya'da vahşet! Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü
Hamile eşini iki dizinin altından vurdu Ormanda yakalandı Hamile eşini iki dizinin altından vurdu! Ormanda yakalandı
Anadolu’nun en büyük şirketi resmen satıldı İşte yeni sahibi Anadolu'nun en büyük şirketi resmen satıldı! İşte yeni sahibi
Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı

13:31
Karim Benzema Suudi Arabistan’ı karıştırdı: Sen kimsin
Karim Benzema Suudi Arabistan'ı karıştırdı: Sen kimsin?
13:28
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
12:57
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:30
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 14:19:29. #.0.4#
SON DAKİKA: Rusya-ABD Nükleer Anlaşması Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.