Rusya, ABD ve Ukrayna Heyetleri Abu Dabi'de Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rusya, ABD ve Ukrayna Heyetleri Abu Dabi'de Toplandı

23.01.2026 06:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üçlü güvenlik toplantısında Rusya ve ABD, Ukrayna krizinin çözümü için işbirliği yollarını ele aldı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de güvenlik konularını görüşmek üzere bir araya geleceğini bildirdi.

Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD heyetiyle yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Görüşmeye katılan ABD heyetinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un yanı sıra Jared Kushner ve ABD Federal Satın Alma Servisi Komiseri Josh Gruenbaum'un yer aldığını söyleyen Uşakov, yaklaşık 4 saat süren görüşmenin yapıcı, samimi ve güvenilir geçtiğini belirtti.

Uşakov, Amerikan temsilcilerinin Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Davos'ta yapılan görüşmeye ve Avrupa'da aralık-ocakta düzenlenen müzakerelere dair izlenim ve değerlendirmelerini paylaştıklarını dile getirdi.

Görüşmede, Amerikan tarafıyla mutabık kaldıkları konuları paylaşan Uşakov, "Güvenlik konularıyla ilgili üçlü çalışma grubunun ilk toplantısı bugün Abu Dabi'de yapılacak. Üçlü çalışma grubunda Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna temsilcileri yer alıyor." dedi.

Bu toplantıya katılacak Rus heyetine Genelkurmay Ana İstihbarat (GRU) Başkanı İgor Kostyukov'un başkanlık edeceğine değinen Uşakov, Abu Dabi'de Rus ve Amerikan ekonomik gruplar başkanlarının da bir araya geleceğine işaret etti.

Uşakov, ABD tarafının bu toplantıların gerçekleşmesi için elinden geleni yaptığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Alaska'da uzlaşıya varılan formüle göre toprak sorunu çözülmeden, krize uzun vadeli çözümü düşünmenin hiçbir anlamı yok. Putin'in Amerikalılarla görüşmesinde bu vurgulandı. Putin'in de belirttiği gibi, Ukrayna krizinin siyasi diplomatik araçlarla çözülmesinden yanayız. Ancak bu gerçekleşene kadar Rusya, özel askeri operasyon kapsamında belirlenen hedeflere tutarlı şekilde ulaşmaya devam edecek. Bu, Rus ordusunun stratejik inisiyatife sahip olduğu çatışma alanında yapılacak."

"Gazze Barış Kurulu ile inisiyatif ele alındı"

Görüşmede Trump'ın Gazze barış planı çerçevesinde "Barış Kurulu"nun oluşturulmasına yönelik inisiyatifi, bazı bölgesel meseleler ve Grönland ile ilgili durumun da istişare edildiğini anlatan Uşakov, ABD'de dondurulan Rus varlıklarından 1 milyar doları Barış Kurulu'na göndermeye hazır olduklarını dile getirdiklerini belirtti.

Uşakov, "ABD'de dondurulan Rus varlıklarından geriye kalan kısım ise Rusya ile Ukrayna arasında barış anlaşmasının sağlanmasının ardından çatışmalardan zarar gören toprakların yeniden inşası için kullanılabilir. Bu konuyla ilgili istişarelere ikili ekonomik grup çalışmasında devam edilecek." ifadelerini kullandı.

"Rusya ve ABD, işbirliği yapma konusunda büyük potansiyele sahip"

Görüşmede Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin de ele alındığı bilgisini paylaşan Uşakov, iki ülkenin çeşitli alanlarda işbirliği yapma konusunda büyük potansiyele sahip olduğuna dikkati çekti. Uşakov, "Amerikalı temsilciler, Ukrayna krizi çözüldükten sonra uygulanabilecek bazı planları şimdiden yapmaya başladı." diye konuştu.

Uşakov, Putin'in Amerikalı yetkililerle yaptığı görüşmenin her iki taraf için de faydalı olduğunu, her iki tarafın da temasları sürdürme konusunda mutabık kaldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Ukrayna, Ekonomi, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, ABD ve Ukrayna Heyetleri Abu Dabi'de Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, İran’a saldıracak iddiası İsrail ordusu yüksek alarma geçti ABD, İran'a saldıracak iddiası! İsrail ordusu yüksek alarma geçti
Trump “Grönland konusunda anlaştık“ dedi, Putin adaya fiyat biçti Trump "Grönland konusunda anlaştık" dedi, Putin adaya fiyat biçti
İzlemeyenler çok şey kaçırdı İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis’ten geçti En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis'ten geçti
YPG’nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası
Sındırgı’da deprem fırtınası 100’e yakın sarsıntı kaydedildi Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi

07:34
Altın gece yarısı bir anda fırladı Bir kritik eşik daha aşıldı
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
07:18
Meclis’te yumruklaşmaya varan kavga Oturuma iki kez ara verildi
Meclis'te yumruklaşmaya varan kavga! Oturuma iki kez ara verildi
07:03
Savaş hazırlığı gibi hamle Trump: O yöne giden çok sayıda gemimiz var
Savaş hazırlığı gibi hamle! Trump: O yöne giden çok sayıda gemimiz var
00:10
Bilecik, Yalova ve Niğde’ye yeni emniyet müdürleri
Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri
22:33
ABD basını: Trump Suriye’deki ABD askerlerini geri çekecek
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek
22:23
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret
Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 08:02:43. #.0.4#
SON DAKİKA: Rusya, ABD ve Ukrayna Heyetleri Abu Dabi'de Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.