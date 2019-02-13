Son Dakika Haberleri: Rusya, Batı İttifakını Bölmeye Çalışıyor"

Rusya, Batı İttifakını Bölmeye Çalışıyor"

2 saat önce

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Rusya'yı Batı ittifakını bölmeye çalışmakla suçladı.

Rusya, Batı İttifakını Bölmeye Çalışıyor
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Rusya'yı Batı ittifakını bölmeye çalışmakla suçladı.

Pence, resmi ziyaret için bulunduğu Varşova'da, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile görüştü.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına konuşan Pence, " Moskova, ittifakımızı bölmeye çalışıyor; petrol ve doğal gaz rezervleriyle yeni nükleer silah cephaneliğiyle ve Avrupa'da ve dünya genelinde seçimlere müdahale ederek..." ifadesini kullandı.

Pence, Polonya'nın Rusya'ya yönelik korkularını haklı bulduğunu belirterek, "Polonya'da bugün hiçbir tehdit, doğu komşusunun saldırganlığıyla ortaya çıkabilecek bir tehditten daha büyük değil." değerlendirmesinde bulundu.

Pence'in ziyareti, Polonya'nın olası bir Rus tehdidine karşı ABD'den ülkede kalıcı bir askeri üs kurma talebinde bulunduğu bir döneme geldi.

ABD, 1 Şubat'ta, Rusya'ya anlaşma şartlarına uyma konusunda verdiği sürenin dolmasının ardından Soğuk Savaş'tan bu yana nükleer silahların denetiminin temelini oluşturan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildiğini açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 09:44 Kaynak: AA

Polonya, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Dünya
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