Üye Girişi
Alevlerin arasında kalan köpek oksijen maskesiyle hayata döndürüldü - Son Dakika

Alevlerin arasında kalan köpek oksijen maskesiyle hayata döndürüldü

03.02.2022 22:24

Rusya'da bir binada çıkan yangında alevlerin arasında kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra oksijen maskesiyle hayata döndürüldü.

Rusya'da bir binada çıkan yangında alevlerin arasında kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra oksijen maskesiyle hayata döndürüldü.

Rusya'nın İrkutsk bölgesindeki Usolye-Sibirskoye kentinde bir binada yangın çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı itfaiye ekipleri binaya girerek yangına müdahale etti. Alevlerin tüm binayı sardığı yangında içerideki 18 kişi tahliye edilirken, itfaiye ekipleri alevlerin arasında kalan köpeği de dışarı çıkarmayı başardı. Nefes almayan ve kendinden geçen terrier cinsi köpeğe müdahale eden ekipler, oksijen maskesi ile köpeği hayata döndürdü. Veterinerde tedavi altına alınan köpeğe oksijen verilmeye devam edildiği ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kısa sürede sağlığına kavuşması beklenen köpeğin tedavisinden sonra sahibine teslim edileceği açıklanırken, yangının ise tamamen söndürüldüğü belirtildi.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

Alevlerin arasında kalan köpek oksijen maskesiyle hayata döndürüldü
Alevlerin arasında kalan köpek oksijen maskesiyle hayata döndürüldü
Alevlerin arasında kalan köpek oksijen maskesiyle hayata döndürüldü
Alevlerin arasında kalan köpek oksijen maskesiyle hayata döndürüldü

YORUMLAR
500

İtfaiye, Yangın, Köpek, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alevlerin arasında kalan köpek oksijen maskesiyle hayata döndürüldü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:41 Atatürk heykeline yapılan saldırı vatandaşı harekete geçirdi! Sırayla nöbet tutuyorlar
22:39 CHP'li Aykut Erdoğdu'nun şehit paylaşımı sosyal medyadan büyük tepki topladı: Barışamadık
22:36 Yetkili isim canlı yayında güzel haberi verdi! TOGG'un piyasaya sürülmesiyle birlikte otomobil kredilerinde düzenleme yapılacak
22:31 Tecrübeli eldivenden skandal hata! Yıldız futbolcu ayna detayını fark etmeyip çırılçıplak halini sosyal medyada paylaştı
22:04 Ünlü ayakkabı mağazasında iğrenç olay! Müdür, içerisine spermlerini bıraktığı ayakkabıyı kadın müşterisine giydirdi
21:47 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na sürpriz ziyaret! Görüşmede masaya yatırılan konu ittifak oldu
21:42 Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosuna yıldız futbolcular dahil olmadı! Taraftar sinirden deliye döndü
21:33 Hamile genç kız, iş görüşmesi için gittiği fabrikada feci şekilde hayatını kaybetti
21:12 Fenerbahçe antrenmanındaki görüntüsü çok konuşulmuştu! Ozan Tufan'ın İngiltere'de kaç kilo verdiği öğrenildi
20:47 Sokaktaki bankta güpegündüz kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 22:55:20. #1.13#
SON DAKİKA: Alevlerin arasında kalan köpek oksijen maskesiyle hayata döndürüldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement