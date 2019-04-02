Rusya'da Askeri Uzay Akademisinde Patlama
17 dakika önce
St. Petersburg kentinde bulunan Mojayskiy Askeri Uzay Akademisi'nde patlama meydana geldi.
St. Petersburg
kentinde bulunan Mojayskiy Askeri Uzay Akademisi'nde patlama meydana geldi.
Ria Novosti ajansı, bölgenin askeri yetkilisine dayandırarak verdiği haberinde, patlamada 4 kişinin yaralandığını duyurdu.
Olay sonucunda merdivenin çöktüğü ve üçüncü katta 15 kişinin mahsur kaldığı açıklandı. - Kaçmaz
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:31 Kaynak: DHA
Pentagon'dan Açıklama: Türkiye'ye F-35 Parçalarının Teslimatını Askıya Aldık
Başkan Seçilen Recep Çebi ile Telefon Numaraları Benzeyen Oyuncu Cem Davran'ın Telefonu Susmadı
Komünist Başkan Maçoğlu, "Benim İçin Önemliydi" Deyip İlk Ziyaretini Otizmli Bireylere Yaptı
Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu!