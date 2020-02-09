Rusya'da Çinlilere yönelik ayrımcı tutum - Son Dakika
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Rusya'da Çinlilere yönelik ayrımcı tutum

6 saat önce

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Turizm Bakanı Sergey İvanov, başta Kazan şehri olmak üzere çevre illerde Çinli turistlerin otel ve restoranlara alınmadığını açıkladı.

Rusya'da Çinlilere yönelik ayrımcı tutum, System.String[]

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Turizm Bakanı Sergey İvanov, başta Kazan şehri olmak üzere çevre illerde Çinli turistlerin otel ve restoranlara alınmadığını açıkladı.


Rusya'nın en büyük turist potansiyelini oluşturan Çinliler ile ilgili ülkede sorunlar artmaya devam ediyor. Dünya çapında tedirginliğe neden olan korona virüsüne karşı bazı Rus vatandaşları, turistlere karşı sert tutumlar sergilemeye başladı. Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Turizm Bakanı Sergey İvanov, başta Kazan şehri olmak üzere çevre illerde Çinli turistlerin otel ve restoranlara alınmadığını öğrendiklerini belirtti. Söz konusu olayın suç olduğunu, Çin vatandaşlarına karşı bu tutumun sona ermesi gerektiğini söyleyen İvanov, olayın takipçisi olduklarını ve cezai işlemlerin uygulanacağını ifade etti.


Rusya'nın Yekaterinburg kentinde de 2 Çinli vatandaşın otobüse alınmaması üzerine olay büyüdü. Yekaterinburg'ta yaşayan Ruslar kentte çok fazla Çinli olduğunu, bu nedenle tedirgin olduklarını söyleyerek, Çinlileri otobüse almayan kişileri savundu.


Rusya'ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nin başkenti Mahaçkale'de ise Çinlilere karşı halk kendi kendine yöntemler uygulamaya başladı. Kafkasya ülkelerinden Dağıstan'da hemen hemen her mağazaya, dükkana, restorana ve otellere "Çinlilerin girişi yasaktır" yazılı kağıtların asıldığı öğrenildi.


Rusya ve Hong Kong'ta faaliyet gösteren bir turizm acentesinin ise Çin'den gelen turistlerin rezervasyonlarını tek taraflı olarak feshettikleri öğrenilirken, bundan Çinli turistlerin haberinin olmadığı ve yaşanan durumla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.


Moskova'da üniversitelerde eğitim gören çok sayıdaki Çinli öğrenci de aynı baskıyla karşı karşıya kaldı. Yapılan ihbarlara göre Moskova'da üniversitelerde öğrenim gören Rus ve diğer ülke vatandaşı öğrencilerin, Çinli öğrenciler ile aynı sınıflarda eğitim görmek istemedikleri ve durumu üniversite yöneticilerine ilettikleri öğrenildi.


Öte yandan, Rusya'da Çinlilere karşı gösterilen söz konusu tutum nedeniyle yetkililerin tüm çabaları yetersiz kalırken, çok sayıda Çin vatandaşının Rusya'dan ayrılarak Çin'e dönüş yapmaya başladıkları öğrenildi. - MOSKOVA

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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:03 Kaynak: İHA
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