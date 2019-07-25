Rusya'da en çok sevilen Rus klasik eser yazarı kim? Moskova ve Petersburg'da sorduk
10 dakika önce
Puşkin, Dostoyevski, Tolstoy, Çehov, Gogol, Gorki, Lermontov, Bulgakov... Edebiyat severlerin bir solukta saydığı bu isimler Rusya ve dünya edebiyatında bir döneme damga vurdu.
Puşkin, Dostoyevski
, Tolstoy
, Çehov
, Gogol
, Gorki, Lermontov, Bulgakov... Edebiyat
severlerin bir solukta saydığı bu isimler Rusya
ve dünya edebiyatında bir döneme damga vurdu. Peki bugün Ruslar gurur duydukları bu yazarlardan hangisini daha çok seviyor? Moskova
ve St Petersburg
'da halka sorduk.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:46
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