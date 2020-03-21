Rusya'da korona virüs vakası 306'ya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya'da korona virüs vakası 306'ya yükseldi - Son Dakika

Rusya'da korona virüs vakası 306'ya yükseldi

6 saat önce

Rusya'da korona virüs vaka sayısının 306'ya yükseldiği duyuruldu.

Rusya'da korona virüs vakası 306'ya yükseldi, System.String[]

Rusya'da korona virüs vaka sayısının 306'ya yükseldiği duyuruldu.


Çin'nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi alan korona virüs hızla yayılmaya devam ediyor. Rusya Korona Virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, tarafından dün yapılan duyuruda korona virüs taşıyan kişilerin sayısının 306'ya yükseldiği açıklandı. Yetkililer, vaka sayılarında büyük artış görüldüğünü, korona virüs vakalarının 53 kişi birden artarak toplam vaka sayısının 306'ya ulaştığını belirtti. Tespit edilen vakaların 6'sının Moskova'da, 4'ünün Nijniy Novgorod'ta, 3'ünün Sverdlovsk bölgesinde, Tula, Kaliningrad ve Krasnodar'da 2'şer kişinin bulunduğu, Çerkezlerin yoğun olarak yaşadığı Kafkasya ülkelerinden Kabardino- Balkar Özerk Cumhuriyeti'nde 17 kişinin, Tataristan'da 5 kişinin bulunduğu, diğer vakaların ise ülkenin doğu kısımlarında olduğu açıklandı.


Rusya Korona Virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, her gün yeni vakaların gerçekleştiği St. Petersburg, Kurgan, Stavropol ve Kırım'da bugün hiçbir vaka tespitine rastlanılmadığını ifade ederek bunu olumlu bir gelişme olarak aktardı. - MOSKOVA

Çin Halk Cumhuriyeti, Moskova, Wuhan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:31 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi
Korona virüsüne aldırış etmeyen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı "ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi
İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı         
21:17
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı         
21:14
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak         
17:18
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi         
16:54
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım         
15:51
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu         
15:40
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti         
13:00
Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı         
12:31
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı         
11:10
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı         
09:10
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti         
09:05
Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu         
09:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı         
00:22
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 01:14:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya'da korona virüs vakası 306'ya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]