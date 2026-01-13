Rusya'dan Lviv'e Hipersonik Füze Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Rusya'dan Lviv'e Hipersonik Füze Saldırısı

13.01.2026 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, hipersonik füzenin Lviv'deki onarım tesisini vurduğunu açıkladı; Ukrayna karşı iddialarda bulundu.

(ANKARA) - Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta hipersonik Oreshnik füzesinin Ukrayna'nın Polonya sınırındaki Lviv kentinde bulunan "bir uçak onarım tesisini vurduğunu ve tesisi devre dışı bıraktığını" bildirdi. Ukraynalı yetkililer ise tesisin "patlayıcı içermeyen sahte savaş başlıkları ile donatıldığını" belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Lviv'e düzenlenen hava saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Hedef alınan yerin Lviv Devlet Havacılık Onarım Tesisi olduğu belirtilen açıklamada, "Bu işletme, Batılı ülkeler tarafından devredilen F-16 ve MiG-29 uçakları da dahil olmak üzere Ukrayna silahlı kuvvetlerine ait havacılık ekipmanlarının onarım ve bakımını gerçekleştiriyordu" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, tesisin "Rusya topraklarında sivil hedefleri vurmak için kullanılan uzun ve orta menzilli saldırı dronlarını ürettiği" iddia edildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy İgnat ise Rusya'nın iddiasına ilişkin soru üzerine "Saldırıların nereye yapıldığı konusunda asla yorum yapmıyoruz" yanıtını verdi. Ancak daha önce açıklama yapan bir Ukraynalı yetkili, "nükleer silah taşıma kapasitesine sahip füzenin atıl durumdaki savaş başlıklarıyla yüklü olduğunu ve tesisteki bir atölyeye hasar verdiğini" söylemişti.

Kaynak: ANKA

Politika, Güvenlik, Ukrayna, Rusya, Dünya, Lviv, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'dan Lviv'e Hipersonik Füze Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı
Galatasaray’da derbinin faturası iki isme kesildi Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi
Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Bomba iddia: Süper Kupa’da yumruklar havada uçuşmuş Bomba iddia: Süper Kupa'da yumruklar havada uçuşmuş
Beşiktaş’tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı Beşiktaş'tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı

12:57
Selen Görgüzel’in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
12:30
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat’ın batısında kalan YPG’nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
12:14
İran’ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
12:08
Derbi üzerinden MEXC kampanyası Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir
Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
11:32
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 13:23:27. #7.11#
SON DAKİKA: Rusya'dan Lviv'e Hipersonik Füze Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.