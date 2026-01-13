Rusya'dan Lviv'e Hipersonik Füze Saldırısı

(ANKARA) - Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta hipersonik Oreshnik füzesinin Ukrayna'nın Polonya sınırındaki Lviv kentinde bulunan "bir uçak onarım tesisini vurduğunu ve tesisi devre dışı bıraktığını" bildirdi. Ukraynalı yetkililer ise tesisin "patlayıcı içermeyen sahte savaş başlıkları ile donatıldığını" belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Lviv'e düzenlenen hava saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Hedef alınan yerin Lviv Devlet Havacılık Onarım Tesisi olduğu belirtilen açıklamada, "Bu işletme, Batılı ülkeler tarafından devredilen F-16 ve MiG-29 uçakları da dahil olmak üzere Ukrayna silahlı kuvvetlerine ait havacılık ekipmanlarının onarım ve bakımını gerçekleştiriyordu" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, tesisin "Rusya topraklarında sivil hedefleri vurmak için kullanılan uzun ve orta menzilli saldırı dronlarını ürettiği" iddia edildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy İgnat ise Rusya'nın iddiasına ilişkin soru üzerine "Saldırıların nereye yapıldığı konusunda asla yorum yapmıyoruz" yanıtını verdi. Ancak daha önce açıklama yapan bir Ukraynalı yetkili, "nükleer silah taşıma kapasitesine sahip füzenin atıl durumdaki savaş başlıklarıyla yüklü olduğunu ve tesisteki bir atölyeye hasar verdiğini" söylemişti.