Rusya'dan, Ukrayna'nın, Karadeniz'de üs kurma girişimlerine tepki - Son Dakika

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Karadeniz'de 2 askeri üs kurulması için çalışma başlatan Ukrayna'nın bu girişimini eleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sabah saatlerinde 25 Ekim'de ülkesinde yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Aynı sırada bölgesel konuların yanı sıra savunma sanayine dönük açıklamalarda da bulunan Zelenskiy, Ukrayna ordusuna tarihinin en büyük bütçesinin bu yıl sağlandığını ve ülkesinin kendi güvenliği için Karadeniz'e 2 adet askeri üs kurulması için inşa çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

Zelenskiy'in yaptığı açıklamaları kısa sürede Rusya tarafından yankı buldu. Karadeniz'de sürekli anlaşmazlık yaşayan Ukrayna ve Rusya arasında gerilimi daha da tırmandıracak girişime cevap veren Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna'nın bu girişiminin Karadeniz'de istikrarı olumsuz yönde etkileyebileceğini söyledi. Peskov açıklamasında, "Eldeki tüm gerçekler hesaplandığında Karadeniz Bölgesi'nde istikrar atmosferi açısından olumsuz bir sonuçlar doğurabilir. Potansiyel olarak böyle bir tehlike var" dedi. - MOSKOVA