Rusya'dan Ukrayna'ya Hava Saldırısı

06.02.2026 15:20
Rus ordusu, Ukrayna'ya 7 füze ve 328 İHA ile saldırı düzenledi; bazı bölgelerde elektrik kesildi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine çeşitli tipten 7 füze ve 328 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın bugün ülkeye füze ve İHA'larla hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Rus ordusunun bu saldırıda 2 "Kinjal" aerobalistik hipersonik füzesi dahil olmak üzere 7 füze kullandığı ifade edildi.

Rusya'nın ayrıca "Şahed" ile "Gerbera" ve "İtalmas" tipi 328 İHA'yı Ukrayna'ya fırlattığı kaydedilen açıklamada, 297 İHA'nın hava savunma kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği, kalan İHA'ların ülkedeki 14 noktaya isabet ettiği bildirdi.

Mevcut bilgilere göre Rus ordusunun fırlattığı füzelerin ise hedefe ulaşamadığı aktarılan açıklamada, "Savunma kuvvetlerinin aktif karşı önlemleri sonucu, düşman füzeleri hedeflerine ulaşamadı. Bilgiler netleştiriliyor." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintileri meydana geldi

Ukrayna elektrik iletim sistem operatörü Ukrenergo'nun Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın hava saldırıları nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde elektriğin kesildiği bildirildi.

Hasar gören enerji altyapılarının bakım ve onarımı için çalışmaların başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Düşmanın, enerji altyapısına yönelik düzenlediği saldırıları sonucu, Donetsk, Zaporijya, Harkiv, Kirovograd ve Dnipropetrovsk bölgelerindeki tüketiciler bu sabah elektriksiz kaldı." bilgisi verildi.

Kaynak: AA

