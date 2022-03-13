Rusya'dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
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Rusya'dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

13.03.2022 22:09
Rusya'dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rusya'nın Yisk Limanı'ndan yola çıkan 5 bin 753 ton ayçiçeği yağı yüklü gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Rusya'nın Yisk Limanı'ndan yola çıkan 5 bin 753 ton ayçiçeği yağı yüklü gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Liberya Bayraklı 139,95 metre uzunluğunda ve 4 bin 684 groston ağırlığındaki "Mubariz Ibrahimov" isimli tanker, saat 20.20'de Karadeniz yönünden boğaza giriş yaptı.

Ambarlarında 5 bin 753 ton ayçiçeği yağı bulunan ve Mersin Limanı'na giden gemi, saat 21.30'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mevkisinden geçti.

Geminin 17 Mart'ta Mersin'de olması bekleniyor.

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İstanbul Boğazı, Liberya, Rusya, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
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