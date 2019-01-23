Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmesinin Son Derece Yapıcı ve İkili...

IHAAW204850-SIY/23-01-2019- Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin son derece yapıcı ve ikili ilişkilere dayalı atmosferde gerçekleştiğini söyledi.

IHAAW204850-SIY/23-01-2019



- Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin son derece yapıcı ve ikili ilişkilere dayalı atmosferde gerçekleştiğini söyledi. Putin, "Suriye'de siyasi çözümü konuştuk. Sorunu siyasi ve demokratik yollarla çözmeyi düşünüyoruz. Diyalog hem Suriye toplumunda uzlaşma sağlayacak, hem Suriye'nin hem de komşu ülkelerin hayrına olacaktır." dedi 23.01.2019 20: 48: 50 TSI

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Görüşmesi Başladı

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