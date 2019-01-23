Son Dakika Haberleri: Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmesinin Son Derece Yapıcı ve İkili...

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmesinin Son Derece Yapıcı ve İkili...

4 dakika önce

IHAAW204850-SIY/23-01-2019- Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin son derece yapıcı ve ikili ilişkilere dayalı atmosferde gerçekleştiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmesinin Son Derece Yapıcı ve İkili..., System.String[]
IHAAW204850-SIY/23-01-2019

- Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin son derece yapıcı ve ikili ilişkilere dayalı atmosferde gerçekleştiğini söyledi. Putin, "Suriye'de siyasi çözümü konuştuk. Sorunu siyasi ve demokratik yollarla çözmeyi düşünüyoruz. Diyalog hem Suriye toplumunda uzlaşma sağlayacak, hem Suriye'nin hem de komşu ülkelerin hayrına olacaktır." dedi 23.01.2019 20: 48: 50 TSI
NNNN - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:54 Kaynak: İHA

Politika
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