Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmesinin Son Derece Yapıcı ve İkili...
4 dakika önce
IHAAW204850-SIY/23-01-2019- Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin son derece yapıcı ve ikili ilişkilere dayalı atmosferde gerçekleştiğini söyledi.
IHAAW204850-SIY/23-01-2019
- Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin son derece yapıcı ve ikili ilişkilere dayalı atmosferde gerçekleştiğini söyledi. Putin, "Suriye'de siyasi çözümü konuştuk. Sorunu siyasi ve demokratik yollarla çözmeyi düşünüyoruz. Diyalog hem Suriye toplumunda uzlaşma sağlayacak, hem Suriye'nin hem de komşu ülkelerin hayrına olacaktır." dedi 23.01.2019 20: 48: 50 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:54 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Görüşmesi Başladı
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