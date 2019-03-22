Son Dakika Haberleri: Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyini Topladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyini Topladı

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Orta Doğu'daki son durumu ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyini Topladı, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Orta Doğu'daki son durumu ele aldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Güvenlik Konseyini topladığını söyledi.

Toplantıda, Orta Doğu'daki son durumun ele alındığını belirten Peskov, "Bölgedeki dengesiz durum ve gerginliğin, çözüm süreciyle ilgili ülkelerin düşüncesiz hareket ve açıklamalarıyla kışkırtılmaması gerektiğinin altı çizildi." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, "52 yılın ardından ABD için, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklaması yapmıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:52 Kaynak: AA

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