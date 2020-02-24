Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye ile İdlib konusunda yeni istişarelere hazırlanıyoruz - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye ile İdlib konusunda yeni istişarelere hazırlanıyoruz - Son Dakika Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye ile İdlib konusunda yeni istişarelere hazırlanıyoruz

19 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile İdlib konusunda yeni bir dizi görüşme hazırlığında olduklarını belirterek, İdlib'deki gerginliği azaltma bölgesinin işleyişiyle ilgili sorunları netliğe kavuşturmak istediklerini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye'nin İdlib'le ilgili yeni bir dizi görüşme hazırlığında olduğunu söyledi. Lavrov, Türkiye ile İdlib konusunda yeni bir dizi görüşme hazırlığında olduklarını, Ankara ile görüşmelerin İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinin işleyişiyle ilgili sorunları netliğe kavuşturmasını umduklarını ifade etti.

"TERÖRİSTLERİN FAALİYETLERİNE KARŞI KAYITSIZ KALMAYACAĞIZ"

Lavrov, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin ile Moskova'da görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, İdlib'deki durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Rus ve Türk liderlerin, imzaladıkları anlaşmada, hiç kimsenin teröristlerin faaliyetlerine karşı kayıtsız kalmayacağının belirtildiğini dile getiren Lavrov, "Sahada bulunan Türk askerleri her şeyi çok iyi görüyor ve anlıyor" ifadelerini kullandı.

Türk ve Rus heyetlerinin İdlib ile ilgili olarak Ankara ve Moskova'da daha önce görüşmeler yaptığını hatırlatan Lavrov, "Şu anda, İdlib konusunda yeni bir dizi müzakereler için hazırlık yapılıyor. Bu müzakerelerin bizleri İdlib'in gerçekten gerginliği azaltma bölgesi olması hedefine ulaştıracağını umuyoruz" dedi.

ABD'nin Nusra Cephesi ve Heyet Tahrir Şam ile diyalog kurmaya hazır oldukları yönünde açıklamalar yaptığına dikkati çeken Lavrov, "Bu açıklamaları ilk kez duymuyoruz ve kabul edilemez olarak görüyoruz" diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye ile İdlib konusunda yeni istişarelere hazırlanıyoruz
Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, İdlib, Rusya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:15 
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