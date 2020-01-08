Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Türkiye ve Rusya Başkanları Basra Körfezi'nde tırmanan gerilimin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Türkiye ve Rusya Başkanları Basra Körfezi'nde tırmanan gerilimin... - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Türkiye ve Rusya Başkanları Basra Körfezi'nde tırmanan gerilimin...

6 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Türkiye ve Rusya Başkanları Basra Körfezi'nde tırmanan gerilimin barışçıl yollarla çözümünde mutabakata vardı"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Türkiye ve Rusya Başkanları Basra Körfezi'nde tırmanan gerilimin barışçıl yollarla çözümünde mutabakata vardı"

Mevlüt Çavuşoğlu, Basra Körfezi, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:38 Kaynak: AA
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