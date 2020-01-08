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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Türkiye ve Rusya Başkanları Basra Körfezi'nde tırmanan gerilimin...
6 saat önce
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Türkiye ve Rusya Başkanları Basra Körfezi'nde tırmanan gerilimin barışçıl yollarla çözümünde mutabakata vardı"
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:38 Kaynak: AA
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Türkiye ve Rusya Başkanları Basra Körfezi'nde tırmanan gerilimin barışçıl yollarla çözümünde mutabakata vardı"
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