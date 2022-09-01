Rusya: UAEA'den Zaporijya Nükleer Santrali konusunda "objektiflik" bekliyoruz - Son Dakika
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Rusya: UAEA'den Zaporijya Nükleer Santrali konusunda "objektiflik" bekliyoruz

01.09.2022 14:35
Rusya: UAEA'den Zaporijya Nükleer Santrali konusunda "objektiflik" bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (UAEA) Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili "objektiflik" beklediklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (UAEA) Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili "objektiflik" beklediklerini söyledi.

Lavrov, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

UAEA heyetinin Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne gittiğine dikkati çeken Lavrov, "UAEA'den objektiflik bekliyoruz. Geriye kalanı, ziyaretin hazırlığı ve bu ziyareti zorlaştırma girişimleriyle ilgiliydi. Bazıları, UAEA'nın objektif sonuçlara varmasını istemiyor." dedi.

Lavrov, Ukrayna sabotaj gruplarının bu sabah santralin yakınlarında konuşlanmaya çalıştığı ve etkisiz hale getirildiğini söyleyerek, "Santralin güvenli şekilde çalışması ve UAEA'nın burada kendi görevini yerine getirmesi için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

" Transdinyester'deki askerlerimize yönelik tehdit saldırı olarak kabul edilecek"

Moldova sınırlarında bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesi meselesine de değinen Lavrov, şöyle konuştu:

"Bu bölgede, barış güçlerimiz ve Kobasna köyündeki Avrupa'nın en büyük cephanesini koruyan askeri birliklerimiz bulunuyor. Güney Osetya'da olduğu gibi bu askerlerin güvenliğini tehdit edecek herhangi bir eylem, uluslararası hukuk doğrultusunda Rusya'ya saldırı olarak kabul edilecek. Herkesin bunu anlaması gerekiyor."

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Kaynak: AA

Zaporijya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: UAEA'den Zaporijya Nükleer Santrali konusunda 'objektiflik' bekliyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya: UAEA'den Zaporijya Nükleer Santrali konusunda "objektiflik" bekliyoruz - Son Dakika
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