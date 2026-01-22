Rusya, Dondurulan Varlıklarını Geri Almaya Devam Edecek - Son Dakika
Rusya, Dondurulan Varlıklarını Geri Almaya Devam Edecek

22.01.2026 13:22
Kremlin, Batı'da dondurulan Rus varlıkları için mücadele vereceklerini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'da dondurulan Rus varlıklarının geri alınması için mücadele etmeyi sürdüreceklerini belirterek, "Varlıklarımız yasa dışı olarak donduruldu. Bu bizim için kabul edilemez." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'de dondurulan Rus varlıklarından 1 milyar doları Gazze için oluşturulan Barış Kuruluna göndermeyi teklif ettiğine dikkati çeken Peskov, "Bunun yasal süreci şimdilik belirsiz. Bunu istişare etmek lazım. Varlıklar üzerindeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Elbette bu, ABD'nin bazı adımlar atmasını gerektirecek." diye konuştu.

Peskov, Putin'in bu konuyu Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ele alacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu, varlıklarımızın geri alınması konusunda umudu yitirdiğimiz anlamına gelmiyor. Her halükarda bu konuda mücadeleye devam edeceğiz ve haklarımızı savunacağız. Varlıklarımız yasa dışı olarak donduruldu. Bu bizim için kabul edilemez. Varlıklarımız üzerindeki engellerin kaldırılması için mümkün olan tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz. Putin'in de söylediği gibi, varlıklarımızdan 1 milyar doların Barış Kurulu üzerinden Filistin'in yeniden inşası için kullanılması gerekiyor."

Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile akşam saatlerinde görüşeceğine değinen Peskov, görüşmede, Ukrayna krizinin çözüm süreciyle ilgili konuların ele alınacağını dile getirdi.

Peskov, "Putin, Trump'ın ve özel temsilcisi Witkoff dahil ekibinin barışçıl girişimlerine büyük değer veriyor. Bu girişimleri ve sonuçlarını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kiev'in uygun kararlar alması için zaman geldi"

Ukrayna yönetiminin yaklaşımını değerlendiren Peskov, "Bu yönetim, politikalarını sürdürüyor ancak Kiev'in uygun kararlar alması ve sorumluluk üstlenmesi için zaman geldi." dedi.

Sözcü Peskov, Grönland ile ilgili duruma ilişkin ise "Bu bizim meselemiz değil. Yapmamız gereken çok iş var. Kendi çıkarlarımızı korumamız gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Kremlin, Ekonomi, Güncel, Rusya, Son Dakika

