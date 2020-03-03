Rusya, en gelişmiş istihbarat gözlem uçağını Suriye'ye gönderdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rusya, en gelişmiş istihbarat gözlem uçağını Suriye'ye gönderdi - Son Dakika

Rusya, en gelişmiş istihbarat gözlem uçağını Suriye'ye gönderdi

20 dakika önce

Rusya'nın en gelişmiş kamufle birlikleri görebilen Tu-214R tipi istihbarat gözlem uçağı Suriye'ye gönderildi.

Rusya, en gelişmiş istihbarat gözlem uçağını Suriye'ye gönderdi, System.String[]

Rusya'nın en gelişmiş kamufle birlikleri görebilen Tu-214R tipi istihbarat gözlem uçağı Suriye'ye gönderildi.


Esad rejimi İdlib'de yoğun saldırılar gerçekleştirirken, Türkiye'nin Bahar Kalkanı Operasyonu'na başlaması rejimin yanı sıra rejime destek veren Rusya'yı da zor durumda bıraktı. Esad rejimi ordusunun yanı sıra İdlib'e ek kuvvetler gönderen Rusya tarafından önemli bir bilgi paylaşıldı. Rus basını ve Rusya'nın sivil askeri istihbarat ağları tarafından teyit edilerek yapılan haberlere göre Tu-214R tipi istihbarat gözlem uçağı Rusya'nın Hmeymim Hava Üssü'ne gönderildi ve İdlib'de uçuşlarına başladı.


Casus uçağı İdlib semalarında görüntülendi


Tu-214R yeraltında gömülü, kar, kum, ahşap ile kamufle edilmiş her şeyi tespit edebiliyor. Radarları ile "görüntü" elde ettikten sonra bilgiyi komuta merkezine geçiyor. Rus gazeteci Viktor Sokirko, uçağın İdlib semalarında görüntülenmesinden sonra konuya ilişkin istihbarat bilgilerini paylaşarak, uçağın 2016 yılında Rusya tarafından Suriye'ye gönderildiğini fakat Devlet Başkanı Vladimir Putin'in o dönem Suriye'den kısmi çekilme emrinden sonra uçağın Rusya'ya döndüğünü, Türkiye'nin Bahar Kalkanı Hareketı'na başlanılmasıyla uçağa tekrar ihtiyaç duyulduğundan Suriye'ye gönderildiğini yazdı.


Rusya'da 2 adet bulunuyor


Sovyetler Birliği'nin eski askeri istihbarat birimi GRU tarafından geçmişte kullanılan ve tüm dünyada hala merak edilen uçaklardan olan RA-64514 kuyruk numaralı Tu-214R, Rusya'da 2 adet bulunuyor. Suriye'ye gönderilen uçak elektronik istihbarat sistemini taşıyor. Tu-214R'de bulunan antenler, yayılan sinyalleri (radar, uçuş, radyo, savaş araçları, cep telefonu sinyalleri gibi) de bozabiliyor. İstihbarat uçağı, birliklerin nerede çalıştığı, ne tür ekipman kullandıkları, ne yaptıkları ve ne yapmayı planladıklarına dair bilgiler radyo/telefon sinyalleri dinlenerek tespit edilebiliyor. - MOSKOVA

Türkiye, Suriye, İdlib, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu, 9 askerimiz yaralandı
Meclis'teki kapalı İdlib oturumu sona erdi Alacak kavgasına karışan amca ve yeğeni öldürüldü Göçmenlere sınırlarını kapatan Yunanların 78 yıl önce Suriye'ye sığındıkları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 22:29:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya, en gelişmiş istihbarat gözlem uçağını Suriye'ye gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]