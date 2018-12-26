Son Dakika Haberleri: Rusya, İsrail'in Saldırılarından "Derin Endişe" Duyuyor

Rusya, İsrail'in Saldırılarından "Derin Endişe" Duyuyor

35 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirterek, "İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve saldırıların şekli nedeniyle derin endişe duyuyoruz.

Rusya, İsrail'in Saldırılarından
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirterek, "İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve saldırıların şekli nedeniyle derin endişe duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in dün Şam yakınlarına yaptığı hava saldırısı eleştirildi.

İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 6 adet F-16 savaş uçağının, Lübnan hava sahası üzerinden Şam civarına saldırılar gerçekleştirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, "İsrail uçaklarının, Şam ve Beyrut'ta bulunan havalimanlarına giden sivil uçakları bir kez daha kalkan olarak kullanarak saldırı gerçekleştirdiğini vurgulamak gerekir." denildi.

Rusya'nın, İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılara yönelik endişelerin paylaşıldığı açıklamada, "İsrail, 1701 sayılı karar dahil, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarını ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü kabaca ihlal etmiştir. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve saldırıların şekli nedeniyle derin endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'i, Suriye'ye yönelik hava saldırıları nedeniyle "provokasyonla" suçlamıştı.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'dan dün yapılan açıklamada, İsrail hava kuvvetlerinin Şam'ın batı kırsalına yönelik saldırı gerçekleştirdiği iddia edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:12 Kaynak: AA

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