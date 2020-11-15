Rusya maçından notlar - Son Dakika

Rusya maçından notlar

15.11.2020 20:09
Rusya maçından notlar, System.String[]

Şenol Güneş'ten 7 değişiklikAKUT ekibi tribündeSelim Soydan'ın doğum günü kutlandıCenk Tosun 399 gün sonra milli takımla resmi karşılaşmaya çıktıBakan Kasapoğlu karşılaşmayı tribünden takip ettiOlgucan KALKAN / - UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta Türkiye, sahasında Rusya'yı konuk etti.

Şenol Güneş'ten 7 değişiklik

AKUT ekibi tribünde

Selim Soydan'ın doğum günü kutlandı Cenk Tosun 399 gün sonra milli takımla resmi karşılaşmaya çıktıBakan Kasapoğlu karşılaşmayı tribünden takip etti

Olgucan KALKAN/ - UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta Türkiye, sahasında Rusya'yı konuk etti. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çaldı. Marciniak'ın yardımcılıklarını ise Pawel Sokolnicki ve Radoslaw Siejka üstlendi.A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya maçının 11'inde Hırvatistan karşılaşmasına göre 7 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Uğurcan Çakır'ın yerine Mert Günok, Nazım Sangare'nin yerine Zeki Çelik, Ozan Kabak'ın yerine Merih Demiral, Mert Çetin'in yerine Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz'ün yerine Ozan Tufan, Orkun Kökçü'nün yerine Hakan Çalhanoğlu ve Deniz Türüç'ün yerine ise Kenan Karaman'a yer verdi. ŞENOL GÜNEŞ'TEN 7 DEĞİŞİKLİKKaleyi Mert Günok'a emanet eden Güneş, savunmayı Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral ve Caner Erkin'den oluşturdu. Orta alanda Okay Yokuşlu, Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu'nu sahaya süren Şenol Güneş, hücum hattının sağında Cengiz Ünder, solunda Kenan Karaman'ı görevlendirdi. Güneş'in gol yollarındaki tercihi ise Cenk Tosun oldu.AKUT EKİBİ TRİBÜNDETürkiye'nin Rusya'yı konuk ettiği karşılaşmada Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tribünde mücadeleyi takip etti. Özellikle İzmir'de yaşanan deprem felaketinde büyük özveriyle çalışan AKUT ekipleri, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) özel davetlisi olarak maçı izledi.SELİM SOYDAN'IN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDIRusya mücadelesi öncesinde, 79 yaşına giren A Milli Takım'dan Sorumlu Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan'ın yaş günü kutlandı.Selim Soydan kendisi için hazırlanan pastayı keserken, kendisini ilk tebrik eden A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş oldu. Sürpriz karşısında duyduğu mutluluğu ifade eden Soydan, daha sonra teknik heyet ve futbolcuların tebriklerini kabul etti ve Rusya maçı için başarılar diledi.CENK TOSUN 399 GÜN SONRA MİLLİ TAKIMLA RESMİ KARŞILAŞMAYA ÇIKTIGeçtiğimiz sezon yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle futboldan uzun süre uzak kalan Cenk Tosun, 399 gün sonra milli forma ile resmi bir karşılaşmada görev aldı. Son olarak Türkiye'nin deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada görev alan Cenk Tosun, bu tarihten sonra resmi maçlarda milli takım forması giymemişti. Geçtiğimiz çarşamba günü Hırvatistan ile oynanan hazırlık karşılaşmasında görev yapan Cenk Tosun, resmi müsabakalardan 399 gün sonra forma giydi.BAKAN KASAPOĞLU KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye - Rusya karşılaşmasını tribünden takip etti.


Türkiye, Doğum, Milli, Rusya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Rusya maçından notlar - Son Dakika Spor


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