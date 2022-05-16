Rusya, NATO'nun Saldırı Silahları Konuşlandırması Halinde Finlandiya Sınırını Güçlendirecek - Son Dakika
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Rusya, NATO'nun Saldırı Silahları Konuşlandırması Halinde Finlandiya Sınırını Güçlendirecek

16.05.2022 11:44
Rusya, NATO'nun Saldırı Silahları Konuşlandırması Halinde Finlandiya Sınırını Güçlendirecek

MOSKOVA, 16 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Bondarev Pazar günü, NATO'nun saldırı silahlarının Finlandiya'da konuşlandırılması halinde Rusya'nın bu ülke ile olan sınırını güçlendireceğini bildirdi.

MOSKOVA, 16 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Bondarev Pazar günü, NATO'nun saldırı silahlarının Finlandiya'da konuşlandırılması halinde Rusya'nın bu ülke ile olan sınırını güçlendireceğini bildirdi. Bondarev Telegram'da yaptığı açıklamada, "NATO Finlandiya'da bize çok yakın taarruz, saldırı silahları konuşlandırırsa sınırımızı güçlendireceğiz ve sınırdaki Rus birliklerinin varlığını artıracağız" şeklinde konuştu. Bondarev ayrıca Finlandiya'nın NATO'ya katılma niyetini jeopolitik anlamda "rahatsız edici" olarak nitelendirdi. Finlandiya cumhurbaşkanı ve hükümetin dış politika komitesi Pazar günü ülkenin NATO üyeliği için başvuru sürecini başlatmak üzere resmi bir karar aldı.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Rusya, NATO'nun Saldırı Silahları Konuşlandırması Halinde Finlandiya Sınırını Güçlendirecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya, NATO'nun Saldırı Silahları Konuşlandırması Halinde Finlandiya Sınırını Güçlendirecek - Son Dakika
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