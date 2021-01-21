Rusya'nın dış borcu 470,1 milyar dolara düştü

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkenin dış borcunun geçen yıl 21,3 milyar dolar azalarak 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 470,1 milyar dolara düştüğü belirtildi.

TÜM SEKTÖRLERİN BORÇLARINDA AZALMA OLDU

Açıklamada, ekonominin tüm sektörlerinde dış borç yükümlülüklerinde azalma görüldüğüne de işaret edildi.