Rusya'nın dış borcu 470,1 milyar dolara düştü
21.01.2021 16:59
Rusya'nın dış borcu 2020'de 21,3 milyar dolar azalarak 470,1 milyar dolara geriledi.
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkenin dış borcunun geçen yıl 21,3 milyar dolar azalarak 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 470,1 milyar dolara düştüğü belirtildi.
TÜM SEKTÖRLERİN BORÇLARINDA AZALMA OLDU
Açıklamada, ekonominin tüm sektörlerinde dış borç yükümlülüklerinde azalma görüldüğüne de işaret edildi.
Son Dakika Hollanda Kralı, 6 kişiyi öldürüp müebbet hapis cezası alan Cevdet Yılmaz'ı affetti ÇAYKUR'dan İstanbul'a özel 'Ayasofya' çayı Joe Biden'ın kabinesinin, Obama kabinesine benzerliği dikkat çekti Olimpiyat Stadı'nda bir gol daha! Beşiktaş Karagümrük karşısında farkı açıyor Son Dakika! Endonezya Talaud Adaları açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz