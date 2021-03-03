Rusya'nın en büyük toprak sahibi eski Rusya Tarım Bakanı Tkaçev'in ailesi oldu

Türk tarım ürünlerine yaptırım uygulanmasına yönelik desteğiyle tanınan, eski Rusya Tarım Bakanı Alesksandr Tkaçev'in ailesine ait Agrokompleks şirketi, Rusya'daki en büyük tarım arazisi sahibi oldu.

Forbes dergisinin derlediği bilgilere göre, Rusya'da en fazla özel arazi sahibi ilk 20 şirketin arazilerinin toplam yüz ölçümünün 8,3 milyon hektardan fazla olduğu kaydedildi.

İlk 20 şirkete ait arazilerin toplam değerinin ise 617 milyar rubleden (yaklaşık 8,3 milyar dolar) fazla olduğu belirtilen haberde, ülkedeki en büyük tarım arazisi sahibinin 660 bin hektarlık araziyle Tkaçev'in ailesine ait Agrokompleks şirketi olduğu bilgisine yer verildi.

Tkaçev, Rusya ile Türkiye arasında yaşanan uçak krizinin ardından, başta domates ve salatalık olmak üzere Türk tarım ürünlerine Rusya tarafından yaptırım uygulanmasına yönelik verdiği destekle tanınıyor.

Söz konusu ürünlere yönelik kısıtlamaların bazıları, iki ülke arasında yaşanan normalleşme sürecin rağmen devam etmiş, bu nedenle temel tarım ürünlerinde yaşanan tedarik sorunları nedeniyle Tkaçev eleştirilerin hedefinde yer almıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018'de tekrar devlet başkanı seçilmesinin ardından Tkaçev'i görevden almıştı.