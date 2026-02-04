Rusya'nın Enerji Gelirleri Yüzde 50 Düştü - Son Dakika
Ekonomi

Rusya'nın Enerji Gelirleri Yüzde 50 Düştü

04.02.2026 13:39
Rusya, enerji gelirlerinin ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,1 azaldığını açıkladı.

Rusya Maliye Bakanlığı, petrol ve doğal gaz gelirlerinin ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,1 azalarak 393 milyar rubleye (yaklaşık 5 milyar dolar) gerilediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, petrol fiyatlarının gerilemesi ve rublenin yabancı para birimleri karşısında değer kazanması nedeniyle ülkenin enerji ihracat gelirlerinin düştüğü belirtildi.

Petrol ve doğal gazda planlanandan daha fazla gelir kaybı yaşandığı bilgisine yer verilen açıklamada, gelirlerin ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 50,1 azalarak 393 milyar rubleye gerilediği aktarıldı.

Batılı ülkeler, Rus petrol ve doğal gaz sektörüne kapsamlı yaptırımlar uygularken Rusya da enerji ihracatı için başta Asya olmak üzere farklı bölgelerde alternatif pazarlardaki payını artırmaya çalışıyor.

G7 ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole yönelik ithalat yasağı ve varil başına 60 dolar tavan fiyat kararları, 5 Aralık 2022'de uygulamaya girmişti.

Bu kapsamda, Rus petrolünün üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda G7 ve AB ülkelerindeki şirketler, bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamıyor. Söz konusu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekiyor.

Söz konusu tavan fiyat sınırı Temmuz 2025'te 47,6 dolara düşürülmüştü.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
