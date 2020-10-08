"Rusya'nın Kırgızistan'a karşı yükümlülükleri var" - Son Dakika

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Kırgızistan'da devam eden siyasi kriz ile ilgili yaptığı değerlendirmede Rusya'nın bu ülkeye karşı yükümlülüklerinin olduğunu söyledi.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapışan genel seçimlerin ardından muhalefet seçimlere hile karıştırıldığını öne sürerek sokağa çıktı. Protestolar şiddet olaylarına dönüşürken Cumhurbaşkanlık binası olmak üzere birçok kamu binası göstericiler tarafından ele geçirildi. Yaşanan olayların üzerine seçimlerin yenilenmesi kararı alınarak göstericiler yumuşatılmaya çalışılırken ülkedeki krizi Rusya yakından takip ediyor. Kırgızistan'daki olayları değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ülkede hükümetin tamamen ortadan kaldırılmaya yönelik çabalara karşı Rusya'nın 2 ülke arasında yapışan güvenlik anlaşması nedeniyle yükümlülüklerinin bulunduğunu ifade etti. Ülkede kaos olduğunu söyleyen Peskov, Rus Federal Güvenlik Teşkilatı'nın başındaki isim Alexander Bortnikov'un Kırgızistan'ın yeni güvenlik şef vekili olarak atanan Ömürbek Suvanaliyev ile görüştüğünü duyurdu.

"Derin endişe duyuyoruz"

Peskov ülkedeki durumu değerlendirirken yaşananları endişe ile takip ettiklerini ifade ederek, "Kırgızistan'da yaşananlardan dolayı derin endişe duyuyoruz. Çünkü Kırgızistan bizim ileri ortaklarımızdan. Birlikte Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Kolektif Güvenlik Antlaşması (KGAÖ) çerçevesinde çalışıyoruz" dedi. - MOSKOVA