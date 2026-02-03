Rusya'nın Ukrayna'ya Hava Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rusya'nın Ukrayna'ya Hava Saldırısı

03.02.2026 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus ordusu, Ukrayna'ya 71 füze ve 450 İHA ile saldırdı; 9 yaralı var ve saldırılar devam ediyor.

Rus ordusunun, Ukrayna'ya farklı tiplerde 71 adet füze ve 450 insansız hava aracıyla (İHA) hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik füze ve İHA saldırıları gerçekleştirdi.

Açıklamada, Rus ordusunun, bu saldırıda İskender-M ile S-300 tipi balistik füzeleri, Kh-101, Kh-22, Kh-32 ve İskender-K tipi seyir füzeleri, Tsirkon ile Oniks tipi hipersonik füzeleri olmak üzere toplam 71 adet füze kullandığı aktarıldı.

Rusya'nın, Ukrayna'ya ayrıca "Şahed" ile "Gerbera" ve "İtalmas" tipi toplam 450 İHA fıtlattığı kaydedilen açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 38 füze ve 412 adet İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkenin bazı bölgelerine yönelik hava saldırısı tehlikesinin sürdüğü vurgulandı.

"Moskova terörü ve tırmanmayı seçiyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusya'nın ülkesine düzenlediği hava saldırısına tepki gösterdi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki Sumi, Harkiv, Kiev, Dnipropetrovsk, Odessa ile Vinnitsa bölgelerine saldırıda bulunduğunu kaydeden Zelenskiy, "Şu an itibarıyla saldırıda 9 kişinin yaralandığı biliniyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'da enerji ve sivil altyapısını hedef aldığını belirterek, "Rusya için, kışın en soğuk günlerinden faydalanarak insanları terörize etmek diplomasi kullanmaktan daha önemli." yorumunu yaptı.

Müttefik ülkelere, Rusya'ya baskıyı artırma çağrısında bulunan Zelenskiy, "Rusya'ya baskı uygulanmadan bu savaş sona ermeyecek. Moskova şimdi terörü ve tırmanmayı seçiyor, bu nedenle azami bir baskı gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Ukrayna, Enerji, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'nın Ukrayna'ya Hava Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuyumcuda silahlı soygun Müdahale eden polis vuruldu Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden polis vuruldu
10 kişi öldüğü kazada kahreden “4 gün“ detayı Aileler morg önünde fenalık geçirdi 10 kişi öldüğü kazada kahreden "4 gün" detayı! Aileler morg önünde fenalık geçirdi
Kız öğrenci yurdundaki skandalda rekor ceza talebi Kız öğrenci yurdundaki skandalda rekor ceza talebi
Sözleşmesi feshedildi Eyüp Aydın, Galatasaray’a geri döndü Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü
Ne yapsa boş Arda Güler yine bütün İspanya’nın dilinde Ne yapsa boş! Arda Güler yine bütün İspanya'nın dilinde
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik konvoyu YPG’nin işgali altındaki Haseke’ye giriş yaptı Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik konvoyu YPG'nin işgali altındaki Haseke'ye giriş yaptı

12:34
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
12:12
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
11:47
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:13
Enflasyon neden yüksek geldi Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 13:03:26. #7.11#
SON DAKİKA: Rusya'nın Ukrayna'ya Hava Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.