Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 231 çocuk öldü, 658 çocuk yaralandı - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 231 çocuk öldü, 658 çocuk yaralandı

19.05.2022 10:37
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 231 çocuk öldü, 658 çocuk yaralandı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 231 çocuğun hayatını kaybettiği, 658'den fazla çocuğun ise yaralandığı açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 231 çocuğun hayatını kaybettiği, 658'den fazla çocuğun ise yaralandığı açıklandı.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'tan beri devam eden savaşta sivil can kayıpları artıyor. Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırıları sonucunda 658'den fazla çocuğun yaralandığı, 231 çocuğun ise hayatını kaybettiği belirtildi. Savcılık, ayrıca saldırılarda 457'den fazla sivilin de yaralandığını açıkladı. Rakamların son veriler olmadığı, geçici olarak işgal edilmiş ve kurtarılmış bölgelerde çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Donetsk bölgesinde 144, Kiev bölgesinde 116, Harkov bölgesinde 100, Çernihiv bölgesinde 68, Herson bölgesinde 48, Luhansk bölgesinde 47, Mikolayiv bölgesinde 44, Zaporijya bölgesinde 28, Sumi bölgesinde 17, Jitomir bölgesinde 15 ve başkent Kiev'de 16 çocuğun saldırılardan etkilendiği duyuruldu.

Öte yandan, Rus ordusunun saldırıları nedeniyle ülkede toplam bin 828 eğitim kurumunun hasar gördüğü kaydedildi. - KİEV

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Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarında 231 çocuk öldü Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarında 231 çocuk öldü
Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 231 çocuk öldü, 658 çocuk yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 231 çocuk öldü, 658 çocuk yaralandı - Son Dakika
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