Rusya'nın Yeysk kentinde savaş uçağının yerleşim bölgesine düşmesi sonucu ölü sayısı 13'e çıktı - Son Dakika
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Rusya'nın Yeysk kentinde savaş uçağının yerleşim bölgesine düşmesi sonucu ölü sayısı 13'e çıktı

18.10.2022 09:56
Rusya'nın Yeysk kentinde savaş uçağının yerleşim bölgesine düşmesi sonucu ölü sayısı 13'e çıktı

Rusya'nın Yeysk kentinde "Su-34" tipi savaş uçağının eğitim uçuşu esnasında yerleşim bölgesine düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiği bildirildi.

Rusya'nın Yeysk kentinde "Su-34" tipi savaş uçağının eğitim uçuşu esnasında yerleşim bölgesine düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiği bildirildi.

Rusya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Krasnodar bölgesinde bulunan Yeysk kentinde "Su-34" tipi savaş uçağının düştüğü yerleşim bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Olay yerinde cesetlerin bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Uçağın düşmesi sonucu 3'ü çocuk toplam 13 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi de yaralandı. Yaralılara gerekli tıbbi destek sağlanıyor." ifadelerine yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Krasnodar Valisi, Acil Durumlar Bakanı ile Sağlık Bakanı'na Yevsk kentine gitmeleri ve gerekli desteği sağlamaları için talimat verdiği bildirildi.

Olay

Rusya Savunma Bakanlığı, dün, "Su-34" tipi savaş uçağının Rusya Güney Askeri Bölgesi'ndeki havaalanından eğitim uçuşu için kalkmasının ardından motorunda çıkan arıza nedeniyle Yeysk kentindeki yerleşim bölgesine düştüğünü bildirmişti. Kaza yerinde yangın çıkmıştı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Krasnodar, Rusya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'nın Yeysk kentinde savaş uçağının yerleşim bölgesine düşmesi sonucu ölü sayısı 13'e çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'nın Yeysk kentinde savaş uçağının yerleşim bölgesine düşmesi sonucu ölü sayısı 13'e çıktı - Son Dakika
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