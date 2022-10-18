Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in, Krasnodar Valisi, Acil Durumlar Bakanı ile Sağlık Bakanı'na Yevsk kentine gitmeleri ve gerekli desteği sağlamaları için talimat verdiği bildirildi.

Rusya'da bir savaş uçağı 9 katlı binanın üzerine düştü! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Rusya'nın Yeysk kentinde savaş uçağının yerleşim bölgesine düşmesi sonucu ölü sayısı 13'e çıktı - Son Dakika

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