Son Dakika Haberleri: Rusya Savunma Bakanı Hintli Mevkidaşıyla Görüştü

Rusya Savunma Bakanı Hintli Mevkidaşıyla Görüştü

1 saat önce

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şaygu, Hindistan Savunma Bakanı ile telefon görüşmesi yaparak ülkeler arasındaki işbirliğini, terörle mücadele ve Hindistan'ın Pakistan ile yaşadığı son krizi görüştü.

Rusya Savunma Bakanı Hintli Mevkidaşıyla Görüştü, System.String[]
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şaygu, Hindistan Savunma Bakanı ile telefon görüşmesi yaparak ülkeler arasındaki işbirliğini, terörle mücadele ve Hindistan'ın Pakistan ile yaşadığı son krizi görüştü.

Rusya Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Hindistan Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman arasında bir telefon görüşmesinin gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Şoygu ve Sitharaman'ın başta iki ülke arasındaki ilişkiler olmak üzere, Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan kriz, terörle mücadele için yürütülen çalışmalar gibi konuları ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Her iki ülkenin savunma bakanları telefon görüşmesi sırasında, terör tehditleriyle mücadelede etkileşimin artmasının gerekliliğine dikkat çekti. Savunma bakanları ayrıca askeri-teknik alanlarda Rusya-Hindistan işbirliğinin geliştirilmesini görüştüler" denildi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:55 Kaynak: İHA

Hindistan, Rusya Federasyonu, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Kurum'dan Vatandaşları Tehdit Eden CHP'li Belediye Başkanına Sert Sözler: Kimse Sana Bu Hakkı Vermiyor İnternette Ev Ararken Oturduğu Dairenin İlanını Gören Kiracı Şaşkına Döndü!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Müteahhitlik Yapma Şartlarını Duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan-Hindistan Kriziyle İlgili Konuştu:Yangına Körükle Gitmenin Faydası Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 18:03:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya Savunma Bakanı Hintli Mevkidaşıyla Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]