Rusya'dan "ABD, Ukrayna'daki savaşa doğrudan müdahil" açıklaması - Son Dakika
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Rusya'dan "ABD, Ukrayna'daki savaşa doğrudan müdahil" açıklaması

02.08.2022 16:44
Rusya'dan "ABD, Ukrayna'daki savaşa doğrudan müdahil" açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD'nin Ukrayna'daki savaşa doğrudan müdahil olduğunu belirterek, "ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Kiev için onayladığı Donbas yerleşim birimlerinde ve diğer bölgelerde sivillerin ölümüyle sonuçlanan sivil altyapılara yönelik düzenlenen...

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD'nin Ukrayna'daki savaşa doğrudan müdahil olduğunu belirterek, "ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Kiev için onayladığı Donbas yerleşim birimlerinde ve diğer bölgelerde sivillerin ölümüyle sonuçlanan sivil altyapılara yönelik düzenlenen füzeli saldırılardan doğrudan sorumludur." dedi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki faaliyetleri ve ABD'nin eylemleri konusunda açıklamada bulundu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü (GUR) Başkan Yardımcısı Vasim Skibitskiy'nin, "HIMARS topçu roket sistemleriyle saldırı öncesi hedeflerin, ABD ve Ukrayna istihbarat temsilcileri arasında istişare edildiği" yönünde yaptığı açıklamaya dikkati çeken Konaşenkov, şu şekilde konuştu:

"Tüm bunlar, Beyaz Saray ve Pentagon'un açıklamalarının aksine, Washington'un Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan müdahil olduğunu kanıtlıyor. ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Kiev için onayladığı Donbas yerleşim birimlerinde ve diğer bölgelerde sivillerin ölümüyle sonuçlanan sivil altyapılara yönelik düzenlenen füzeli saldırılardan doğrudan sorumludur."

Ukrayna'nın Olenivka yerleşimindeki cezaevine yönelik füzeli saldırının geçen hafta düzenlendiğini anımsatan Konaşenkov, söz konusu saldırı sonucu esir Ukraynalı askerlerden 50'sinin hayatını kaybettiğine, 73'ünün de yaralandığına dikkati çekti.

Konaşenkov, "Olenivika'daki katliam ve Ukrayna'da işlenen diğer suçların sorumlusu (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy ile Biden yönetimidir." ifadesini kullandı.

"Ukrayna'da 250'ye kadar yabancı paralı savaşçı yok edildi"

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusunun 54. Mekanize Tugayı'nın askeri pozisyonlarına yönelik saldırıda 50'den fazla askerin etkisiz hale getirildiğini belirten Konaşenkov, "Mıkolayiv kentinin yakınlarında Ukrayna'nın 'Yabancı Lejyonunun geçici pozisyonlarına yönelik yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenlendi. 250 kadar yabancı paralı savaşçı ve 20'yi aşkın askeri teçhizat yok edildi." dedi.

Harkiv bölgesinde Ukrayna ordusunun 92. Mekanize Tugayı'na ait yaklaşık 500 asker, Artyomovsk bölgesinde de 58. Motorlu Piyade Tugayı'nın 130 askerinin vurulduğunu ifade eden Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini ve son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 5 yönetim merkezi ile 7 mühimmat deposunun imha edildiğini aktardı.

Konaşenkov, son 24 saatte Ukrayna güçlerine ait 5 insansız hava aracının düşürüldüğü bilgisini paylaşarak, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 261 uçak, 145 helikopter, 1664 insansız hava aracı, 361 hava savunma füze sistemi, 4 bin 225 tank ve zırhlı araç, 782 çok namlulu roketatar, 3 bin 240 obüs ve havan topu, 4 bin 655 özel askeri araç imha edildi." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya'dan 'ABD, Ukrayna'daki savaşa doğrudan müdahil' açıklaması - Son Dakika

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