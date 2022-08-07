Rusya: Ukrayna'da NATO ülkelerinin sevk ettiği 45 ton mühimmat ile cephaneyi yok ettik - Son Dakika
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Rusya: Ukrayna'da NATO ülkelerinin sevk ettiği 45 ton mühimmat ile cephaneyi yok ettik

07.08.2022 18:49
Rusya: Ukrayna'da NATO ülkelerinin sevk ettiği 45 ton mühimmat ile cephaneyi yok ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, NATO ülkelerinin gönderdiği 45 ton mühimmat ile cephanenin Ukrayna'nın Mıkolayiv bölgesinde imha edildiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, NATO ülkelerinin gönderdiği 45 ton mühimmat ile cephanenin Ukrayna'nın Mıkolayiv bölgesinde imha edildiğini söyledi.

Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin, Rusya-Ukrayna savaşındaki eylemleri konusunda bilgi paylaşımında bulundu.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 72. Mekanize Tugayı'nın geçici pozisyonlarına yönelik düzenlenen saldırı sonucu 130'a kadar asker, 8 zırhlı araç ve otomobilin yok edildiğini ifade eden Konaşenkov, Ukrayna ordusunun "ciddi kayıplar" verdiğini ileri sürdü.

Konaşenkov, "Zelenskiy (Ukrayna Devlet Başkanı) yönetimi, kayıplar nedeniyle Donbas'ta çatışmaların yaşandığı bölgede, Ukrayna askeri oluşumlarının açığını kapatma yönünde önlemler alıyor." dedi.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğine dikkati çeken Konaşenkov, son 24 saatte 3 yönetim merkezi, Buk-M1 uçaksavar füze sistemi ile 5 mühimmat deposunun vurulduğunu söyledi.

Konaşenkov, "Ayrıca Mıkolayiv bölgesindeki Voznesenks yerleşim biriminin yakınlarında, NATO ülkeleri tarafından Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine sevk edilen 45 ton mühimmatın depolandığı cephane imha edildi." ifadesini kullandı.

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 8 insansız hava aracının düşürüldüğünü aktaran Konaşenkov, Ukrayna'da bugüne kadar 263 uçak, 145 helikopter, 1701 insansız hava aracının yanı sıra 362 hava savunma füze sistemi, 4 bin 262 tank ve zırhlı araç, 789 çok namlulu roketatar, 3 bin 273 obüs ve havan topu ve 4 bin 756 özel askeri aracın yok edildiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna'da NATO ülkelerinin sevk ettiği 45 ton mühimmat ile cephaneyi yok ettik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya: Ukrayna'da NATO ülkelerinin sevk ettiği 45 ton mühimmat ile cephaneyi yok ettik - Son Dakika
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