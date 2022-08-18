Rusya: Ukrayna'nın Harkiv kentinde 90'ı aşkın yabancı paralı savaşçı öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya: Ukrayna'nın Harkiv kentinde 90'ı aşkın yabancı paralı savaşçı öldürüldü

18.08.2022 12:08
Rusya: Ukrayna'nın Harkiv kentinde 90'ı aşkın yabancı paralı savaşçı öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Harkiv kentinde 90'dan fazla yabancı paralı savaşçının yüksek hassasiyetli silahla etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Harkiv kentinde 90'dan fazla yabancı paralı savaşçının yüksek hassasiyetli silahla etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki eylemleri konusunda bilgi verdi.

Rus ordusunun, Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, Ukrayna ordusunun "ciddi" kayıplar verdiğini iddia etti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 56. Motorlu Piyade Tugayına ait 37. taburun savaşma kabiliyetini kaybettiğini ileri süren Konaşenkov, Bila Krinitsya ve Velike Artakove yerleşim birimlerinin yakınlarında 80'den dazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini, 50 askerin de yaralandığını ifade etti.

Konaşenkov, "Harkiv kentinde yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı merkez, karadan yüksek hassasiyetli silahla vuruldu. 90'den fazla militan yok edildi." dedi.

Mıkolayiv bölgesinde, Ukrayna ordusunun 28. Mekanize Tugayı'nın geçici pozisyonlarına yönelik düzenlenen saldırıda yaklaşık 60 asker ile 8 özel aracın imha edildiğini ifade eden Konaşenkov, Donetsk bölgesinde 250'yi aşkın Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü.

Konaşenkov, son 24 saatte 5 yönetim merkezi, 3 mühimmat deposu ile 10 insansız hava aracının vurulduğunu aktararak, "Ukrayna'da bugüne kadar 267 uçak, 148 helikopter, 1757 insansız hava aracı, 366 hava savunma füze sistemi, 4 bin 340 tank ve zırhlı araç, 800 çok namlulu roketatar, 3 bin 312 obüs ve havan topu ve 4 bin 938 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.

Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik provokasyon iddiası

Kiev yönetiminin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ukrayna ziyareti esnasında 19 Ağustos'ta Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik kışkırtıcı eylemlerde bulunacağını iddia eden Konaşenkov, "Bu provokasyon sonucunda Rusya, santralde felaket yaratmakla suçlanacak." ifadesini kullandı.

Konaşenkov, Rus ordusunun, santralin korunması için gerekli önlemleri aldığını söyledi.

YORUMLAR
500
Rusya'dan Ukrayna'nın Harkiv şehrine roketli saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var Rusya'dan Ukrayna'nın Harkiv şehrine roketli saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var Rusya: Ukrayna'da 100'den fazla Polonyalı ve Alman yabancı paralı savaşçı öldürüldü Rusya: Ukrayna'da 100'den fazla Polonyalı ve Alman yabancı paralı savaşçı öldürüldü
Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna'nın Harkiv kentinde 90'ı aşkın yabancı paralı savaşçı öldürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:41 Yıllara meydan okuyan Çarkıfelek hostesi Victoria Silvstedt son haliyle dikkat çekti
11:48 Aracı yanmış halde bulunan kadının cesedi göletten çıkarıldı
11:14 Döviz piyasaları dalgalanıyor! İşte Dolar/TL kurunda son durum
11:07 Ataşehir'de feci olay! TIR'ın altında 100 metre sürüklenen yaşlı kadın can verdi
11:02 Afganistan'daki cami saldırısında çok ağır bilanço! Onlarca ölü ve yaralı var
10:59 Sağlık Bakanlığı'ndan dev işçi alımı! Engellileri kapsayacak
10:55 Ankaralı Namık ve Ümit Besen'le coşan dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı JKsoLA bu kez Aydın Aydın eşliğinde dans etti
11:26 Bekçiyi ısıran köpeğe 2 gün gözaltı! Trabzon'da Gecenin Kartalları ile gençler arasında laf atma kavgası çıktı
10:48 Sokak röportajcısından, Atatürk'ün İngiliz komutana kılıcını teslim ettiğini iddia eden vatandaşa: Sana dalmadığıma şükret
10:50 Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın fiyatları değişkenlik gösteriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 12:08:17. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya: Ukrayna'nın Harkiv kentinde 90'ı aşkın yabancı paralı savaşçı öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement