Rusya'da Snapchat'e erişim engeli getirildi
Rusya'da Snapchat'e erişim engeli getirildi

Rusya\'da Snapchat\'e erişim engeli getirildi
04.12.2025 21:18
Rusya, Snapchat uygulamasında suç işlendiği iddiaları gerekçesiyle erişim engeli getirdi. Uygulamanın terör faaliyetleri ve dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı iddia edildi.

Rusya'da Snapchat uygulamasına, üzerinden suç işlendiği gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

RUSYA'DAN SNAPCHAT'E ERİŞİM ENGELİ

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, ekimden bu yana Snapchat'te yaşanan erişim sorunlarına ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Uygulama üzerinden suç işlendiği öne sürülen açıklamada, "Snapchat, ülkede terör faaliyetleri organize etmek ve yürütmek, failleri işe almak ve vatandaşlarımıza karşı dolandırıcılık ve diğer suçları işlemek için kullanılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu gerekçeden dolayı uygulamaya erişim engeli getirildiği kaydedildi. Roskomnadzor, aynı gerekçeden ötürü bugün FaceTime uygulamasına da erişim engeli getirirken, ülkede daha önce de Facebook, X, TikTok, YouTube ve Instagram gibi sosyal medya platformlarına da erişim engellenmişti.

Kaynak: AA

    Yorumlar (4)

  • Fatih Özer Fatih Özer:
    Darısı başımıza Tiktok vb lerine 3 0 Yanıtla
  • yasingoktas0606 yasingoktas0606:
    Dünya lideri.. 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay Mehmet Ali Karatay:
    Müslümanlardan daha iyi dinleririne bağlıları adamları 0 0 Yanıtla
  • 2009kilic 2009kilic:
    hakimi kõleleltiren celot 0 0 Yanıtla
