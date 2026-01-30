Rusya, Ukrayna'da 7 Yerleşim Yeri Ele Geçirdi - Son Dakika
Rusya, Ukrayna'da 7 Yerleşim Yeri Ele Geçirdi

30.01.2026 20:35
Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv, Sumi, Zaporijya ve Donetsk'te 7 yerleşimi kontrol altına aldığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'daki Harkiv, Sumi, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 7 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 24-30 Ocak tarihleri arasında Ukrayna'daki eylemlerine dair yazılı açıklama yapıldı.

Kiev'in, Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, buna karşılık hafta içinde Ukrayna'daki askeri savunma alanındaki işletmelere, enerji tesislerine ve çeşitli askeri unsurlara yönelik yoğun saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, son bir haftada Ukrayna'da 7 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği aktarılarak, "Harkiv bölgesindeki Staritsa ve Kupyansk-Uzlovoy, Sumi bölgesinde Belaya Bereza, Zaporijya bölgesinde Novoyakovlevka, Ternovatoye ve Reçnoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde de Berestok yerleşim yeri kurtarıldı." denildi.

Ayrıca savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 670 uçak, 283 helikopter, 112 bine yakın İHA, 646 hava savunma füze sistemi, 27 bin 404 tank ve zırhlı araç, 1653 çok namlulu roketatar, 33 bine yakın obüs ve havan topu ile 53 binden fazla özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Zaporijya, Politika, Donetsk, Ukrayna, Güncel, Harkiv, Rusya, Sumi, Son Dakika

