Rusya, Ukrayna'da 8 Yerleşim Birimi Ele Geçirdi
Güncel

Rusya, Ukrayna'da 8 Yerleşim Birimi Ele Geçirdi

06.02.2026 17:41
Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'da Harkiv, Sumi, Zaporijya ve Donetsk'te 8 yerleşim aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'daki Harkiv, Sumi, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 8 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 31 Ocak-6 Şubat'ta Ukrayna'daki eylemlerine dair yazılı açıklama yapıldı.

"YOĞUN SALDIRILAR DÜZENLEDİK"

Kiev'in, Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, buna karşılık hafta içinde Ukrayna'daki askeri savunma alanındaki işletmelere, enerji tesislerine, ulaşım altyapısına, mühimmat depolarına, insansız hava araçları (İHA) üretim ve depolama merkezlerine yönelik yoğun saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

"8 YERLEŞİM BİRİMİ EL DEĞİŞTİRDİ"

Son bir haftada Ukrayna'da 8 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği bildirilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Zelenoye, Sumi bölgesinde Popovka, Zaporijya bölgesinde Staroukrayinka, Petrovka ve Pridorojnoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde de Toretskoye, Suhetskoye ve Stepanovka yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 670 uçak, 283 helikopter, 112 binden fazla İHA, 650 hava savunma füze sistemi, 27 bin 522 tank ve zırhlı araç, 1659 çok namlulu roketatar, 33 binin üzerinde obüs ve havan topu ile 53 bin 700'ü aşkın özel askeri aracın yok edildiği belirtildi.

4 YILDIR SAVAŞ SÜRÜYOR

2022 yılının Şubat ayında Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna'ya savaş ilan etmişti. Taraflar arasında 4 yıldır devam eden savaşta çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 16 Mayıs 2025'te yapılan müzakerelerde iki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" kapsamlı esir takasının yapılması ve olası ateşkese yönelik görüşlerin ayrıntılı sunulmasının ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı.

Taraflar, 2 Haziran 2025'te İstanbul'da yapılan müzakereler sonucunda 6 bin Ukrayna askerine ait dondurulmuş cesetlerin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yine İstanbul'da yapılan Temmuz 2025'teki görüşmelerde 1200 kişilik bir takas daha yapılması ve 3 yıldan uzun süredir esir olarak tutulan kişilerin serbest bırakılması gibi hususlarda anlaşmıştı.

Kaynak: AA

Zaporijya, Güvenlik, Donetsk, Ukrayna, Savunma, Harkiv, Enerji, Güncel, Rusya, Sumi

