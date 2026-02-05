Rusya-Ukrayna\'dan Esir Takası

Rusya ile Ukrayna, esir tuttukları 157'şer askeri karşılıklı olarak takas etti.

Rusya ve Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilen barış görüşmelerinin ikinci gününde esir takası gerçekleştirildi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın esir tuttuğu 157 Rus askerini serbest bıraktığı, bunun karşılığında 157 Ukrayna askerinin bırakıldığı ifade edildi. Ayrıca Ukrayna'da gözaltına alınan ve Kursk bölgesinde ikamet eden 3 Rus vatandaşının da serbest bırakıldığı aktarıldı. Açıklamada, "Şu anda Rus askerleri Belarus topraklarında bulunuyor ve burada gerekli psikolojik ve tıbbi yardım alıyor. Terhis edilen tüm askerler, tedavi ve rehabilitasyon için Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarına götürülecek" denildi.

"157 Ukraynalıyı eve getiriyoruz"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "157 Ukraynalıyı eve getiriyoruz. Silahlı Kuvvetler, Ulusal Muhafızlar ve Devlet Sınır Muhafaza Servisi'nden savaşçılar. Savunucularımızla birlikte siviller de geri dönüyor. Çoğu 2022'den beri esaret altındaydı. Bugünkü takas uzun bir aradan sonra gerçekleştirildi ve bunu başarabilmemiz çok önemliydi. Bu takasların gerçekleşmesini sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Savaşçılarımızın azmi olmasaydı, bu tür takaslar imkansız olurdu. Birliklerimizin elde ettiği her sonuç, Ukraynalıları Rusya'dan eve getirme yeteneğimizi de sürdürmemizi sağlıyor.

Halkımızı esaretten kurtarmak için çalışmaya devam edeceğiz. Herkesi geri getirmeliyiz ve bunu kesinlikle yapacağız" ifadelerini kullandı.

Takas anlaşmasını Witkoff duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Abu Dabi'deki Ukrayna ve Rusya müzakere heyetinin 314 savaş esirinin takası üzerinde anlaştığını duyurarak, bunun son 5 ayda gerçekleştirilen ilk takas anlaşması olduğunu belirtmişti. - MOSKOVA