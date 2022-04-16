Rusya, Ukrayna ordusunun provokasyonlara hazırlandığını iddia etti: Lozova tren garındaki mültecileri vurup, suçu Rusya'ya atacaklar - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna ordusunun provokasyonlara hazırlandığını iddia etti: Lozova tren garındaki mültecileri vurup, suçu Rusya'ya atacaklar

16.04.2022 08:10

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın "Toçka-U" füze sisteminin kullanımı ile "provokasyonlar" hazırladığını iddia etti. Kiev yönetiminin, Rus ordusunu savaş suçu işlemekle suçlamak için Lozova yerleşim biriminde bulunan tren garındaki mültecilere Toçka-U füze sistemiyle saldırı düzenleyeceğini öne süren Rusya; saldırının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 19.Tugayı tarafından saldırı düzenleneceğini söyledi.

Rusya- Ukrayna savaşı 52. gününde devam ederken, geçtiğimiz haftalarda Rusların Buça'da yaptığı katliam ve Kramatorsk kentinde sivillerin olduğu garı vurmalarının yankıları sürüyor. İki ülke arasındaki müzakere görüşmelerini olumsuz etkileyen bu saldırılar sonrası, Rusya tarafından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

"RUS ORDUSUNU, SİVİLLERİ ÖLDÜRMEK SUÇLAYACAKLAR"

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna'ya yönelik başlattıkları savaşa dair açıklamalarda bulundu. Kiev yönetiminin yeni "provokasyonlar" hazırladığını ileri süren Mizintsev şu ifadeleri kullandı: "Kiev yönetimi, Rus ordusunu sivilleri öldürülmesiyle savaş suçu işlemekle suçlamak için Kramatorsk kentinde yapılana benzer korkunç bir provokasyon hazırlıyor.

"LOZOVA'DAKİ GARA SALDIRACAKLAR"

Bu amaçla yakın zamanda, Lozova yerleşim biriminde bulunan tren garındaki mültecilere Toçka-U füze sistemiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 19.Tugayı tarafından saldırı düzenlenecek."

"TOÇKA-U FÜZESİNİ SADECE ONLAR KULLANIYOR"

Toçka-U füzelerinin "sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerince kullanıldığını" ifade eden Mizintsev, Ukrayna yönetiminin uluslararası hukuka saygı göstermediğini savundu.

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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