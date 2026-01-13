Rusya, Ukrayna'ya Saldırı Düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik "terör" eylemlerine karşı Ukrayna'daki enerji ve askeri tesisleri vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'ya yönelik faaliyetleri konusunda bilgi verildi.

Kiev'in, Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, "Buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna ordusu için kullanılan enerji altyapı tesislerine ve askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelere yönelik yoğun saldırı düzenledi." ifadesi kullanıldı.

Saldırının karadan yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi.