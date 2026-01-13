Rusya, Ukrayna'ya Saldırı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rusya, Ukrayna'ya Saldırı Düzenledi

13.01.2026 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, Kiev'in sivil hedeflerine yönelik saldırılarına karşı Ukrayna'daki enerji tesislerini vurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik "terör" eylemlerine karşı Ukrayna'daki enerji ve askeri tesisleri vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'ya yönelik faaliyetleri konusunda bilgi verildi.

Kiev'in, Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, "Buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna ordusu için kullanılan enerji altyapı tesislerine ve askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelere yönelik yoğun saldırı düzenledi." ifadesi kullanıldı.

Saldırının karadan yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ukrayna, Enerji, Güncel, Rusya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'ya Saldırı Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu Adana'da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu
Yıllar sonra Samandıra’dalar Fenerbahçe’ye sürpriz ziyaret Yıllar sonra Samandıra'dalar! Fenerbahçe'ye sürpriz ziyaret
Hayatının şokunu yaşadı 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın Hayatının şokunu yaşadı! 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Anlaşma sağlandı Szymanski Fransa yolcusu Anlaşma sağlandı! Szymanski Fransa yolcusu
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkan yandı İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
Yağmurda sırılsıklam olan seyyar satıcı, annesini suçladı Yağmurda sırılsıklam olan seyyar satıcı, annesini suçladı

17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
16:36
Karadeniz’de sıcak saatler: Yunanistan’a ait tankerler vuruldu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
16:19
Oktay Kaynarca Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltında
Oktay Kaynarca Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltında
15:50
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
14:46
Kayıp Mihriban’ın cesedi ormanda bulundu Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 17:54:16. #7.11#
SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'ya Saldırı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.