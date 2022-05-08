Rusya: Yılan Adası üzerinde 2 Ukrayna bombardıman uçağını vurduk - Son Dakika
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Rusya: Yılan Adası üzerinde 2 Ukrayna bombardıman uçağını vurduk

08.05.2022 12:34
Rusya: Yılan Adası üzerinde 2 Ukrayna bombardıman uçağını vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Karadeniz'deki Yılan Adası üzerinde Ukrayna hava kuvvetlerine ait 2 Su-24 bombardıman uçağı dahil olmak üzere Odessa bölgesinde 4 Ukrayna savaş uçağını vurduklarını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Karadeniz'deki Yılan Adası üzerinde Ukrayna hava kuvvetlerine ait 2 Su-24 bombardıman uçağı dahil olmak üzere Odessa bölgesinde 4 Ukrayna savaş uçağını vurduklarını söyledi.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Gece boyunca havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Harkiv bölgesindeki Ukrayna ordusuna ait bir tugayın komuta merkezi ile Artsız yerleşim birimi yakınındaki Çervonoglinskoye askeri havaalanının iletişim merkezinin imha edildiğini belirten Konaşenkov, "Odessa'da Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin 1241 projesinin bir korveti yok edildi." dedi.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin 130 Ukrayna askeri unsurunu vurduğunu kaydeden Konaşenkov, bunların arasında Bahmut ve Krasnopolye bölgelerinde askeri birliklerin ve teknik araçların toplandığı 123 alan, 2 topçu bataryası, 2 mühimmat, füze ve top cephaneliği olduğunu aktardı.

Konaşenkov, 420'ye yakın Ukraynalı silahlı gücün öldürüldüğünü, 55 askeri teknik aracın imha edildiğini bildirdi.

Rus hava savunma sistemlerinin, gece boyunca Yılan Adası üzerinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 2 Su-24 model bombardıman uçağı, bir Mi-24 helikopterini vurduğunu söyleyen Konaşenkov, Odessa bölgesinde gün boyunca toplamda 4 Ukrayna uçağı, 3'ünde çıkarma birlikleri bulunan 4 helikopter, 3 insansız hava aracı ve Ukrayna donanmasına ait bir hücumbotun yok edildiğini dile getirdi.

Füze ve topçu birliklerinin Harkiv bölgesinde 2 S-300 hava savunma füze sistemini vurduğunu da belirten Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 156 uçak, 116 helikopter, 765 insansız hava aracı, 297 hava savunma füze sistemi, 2 bin 927 tank ve zırhlı araç, 335 çok namlulu roketatar, 1393 obüs ve havan topu, 2 bin 746 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.

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Yılan Adası, Ukrayna, Rusya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya: Yılan Adası üzerinde 2 Ukrayna bombardıman uçağını vurduk - Son Dakika


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