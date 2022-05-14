Rusya: Yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna ordusunun komuta merkezlerini vurduk - Son Dakika
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Rusya: Yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna ordusunun komuta merkezlerini vurduk

14.05.2022 13:16
Rusya: Yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna ordusunun komuta merkezlerini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yüksek hassasiyetli füzelerle Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 5 komuta merkezi ve 2 mühimmat deposunu vurduklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yüksek hassasiyetli füzelerle Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 5 komuta merkezi ve 2 mühimmat deposunu vurduklarını bildirdi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da Rus askeri birliklerinin taarruzlarının sürdüğünü belirten Konaşenkov, havadan yüksek hassasiyetli füzelerle Donetsk bölgesinde Spornoye ve Berestovoye yerleşim birimi yakınlarında 5 komuta merkezi ile 2 mühimmat deposunun vurulduğunu kaydetti.

Konaşenkov, bu saldırılar sonucunda 100'e yakın milliyetçi silahlı gücün ve 23 askeri teknik aracın yok edildiğini ifade etti.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin Ukrayna askerlerinin ve teknik araçlarının toplandığı 43 yeri vurduğunu aktaran Konaşenkov, füze ve topçu birliklerinin 18 komuta merkezi ve Herson bölgesinde Ukrayna askeri birliklerinin ve teknik araçların toplandığı 543 alanı ateş altına aldığını aktardı.

Harkiv, Donetsk, Lugansk bölgelerinde Ukrayna'ya ait 13 insansız hava aracının vurulduğunu belirten Konaşenkov, Harkiv bölgesinde İzyum, Semenovka ve Snejkovka yerleşim birimlerinde "Smerç" çok namlulu roketatardan fırlatılan 3 roketin havada vurulduğu bilgisini paylaştı.

Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 165 uçak, 125 helikopter, 858 insansız hava aracı, 304 hava savunma füze sistemi, 3 bin 51 tank ve zırhlı araç, 372 çok namlulu roketatar, 1507 obüs ve havan topu, 2 bin 898 özel askeri araç yok edildi." ifadesini kullandı.

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Mühimmat, Ukrayna, Donetsk, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya: Yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna ordusunun komuta merkezlerini vurduk - Son Dakika


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